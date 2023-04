Aptauja: 14% Latvijas iedzīvotāju ir iekrituši finanšu krāpnieku lamatās

Latvijā 14% iedzīvotāju ir iekrituši finanšu krāpnieku lamatās, tostarp gandrīz katrs desmitais ir zaudējis izkrāpto naudu, savukārt 5% cietušo ir izdevies izkrāptos naudas līdzekļus atgūt, liecina "SEB bankas" aptaujas dati

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vienlaikus 28% no aptaujātiem paši nav kļuvuši par krāpnieku upuriem, tomēr viņu ģimenes vai draugu lokā ir vismaz viens cilvēks, kurš ir cietis no finanšu krāpnieku aktivitātēm un ir pazaudējis savu naudu.

Aptaujā secināts, ka 30% no apkrāptajiem ir zaudējuši līdz 50 eiro, savukārt 22% no aptaujātiem kiberkrāpnieku viltību dēļ ir zaudējuši vairāk nekā 500 eiro. 18% upuru izkrāpti no 51 līdz 100 eiro, bet katra desmitā krāpnieku upura zaudējums mērāms no 101 līdz 200 eiro.

Par to, ka krāpnieku viltību dēļ zaudēta summa virs 500 eiro, biežāk norāda respondenti vecumā no 40 līdz 49 gadiem, ka arī tie, kuri ir vecāki par 60 gadiem.

Kā liecina Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati, pirmajos trīs mēnešos Latvijas četru lielāko banku klientiem izkrāpti 2,8 miljoni eiro, klientiem pašiem apstiprinot bankas maksājumus, savukārt novērsto krāpšanas gadījumu apmērs sasniedz 2,1 miljonu eiro. Visbiežāk jeb 47% gadījumu iedzīvotāji uzķērušies uz investīciju krāpnieku viltībām, 36% gadījumu saistīti ar telefonkrāpniecību, tostarp, viltotiem kredītiem, komisiju maksājumiem utt., savukārt 17% bijuši cita veida krāpšanas gadījumi.

Iedzīvotāju aptauju Latvijā pēc "SEB bankas" pasūtījuma 2023. gada martā veica uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1004 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.