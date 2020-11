Aptauja: dzīvoklī Rīgas centrā vēlas dzīvot tikai 23% Latvijas jauniešu

Latvijas iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 30 gadiem visvairāk vēlētos dzīvot privātmājā Pierīgā – ja būtu iespēja un nepieciešamība, tad šādu mājokli izvēlētos 40% jauniešu, liecina "Luminor" bankas aptaujas rezultāti.

Tikmēr dzīvoklī Rīgas centrā vēlētos dzīvot tikai 23% jauniešu.

Jautāti, kādu īpašumu viņi izvēlētos, ja būtu iespēja un nepieciešamība iegādāties savu mājokli, Latvijas jaunieši visbiežāk norādīja privātmāju Pierīgā (40%), kam seko dzīvoklis kādā no Rīgas apkaimēm (32%) un privātmāja kādā no Latvijas pilsētām ārpus Rīgas (31%). Tikmēr Lietuvas jauniešu vidū pirmajā vietā ir privātmāja kādā no Lietuvas pilsētām ārpus Viļņas (34%), savukārt Igaunijā visbiežāk jaunieši sapņo par māju laukos (33%).

"Aptaujas dati rāda, ka dzīvokli Rīgas centrā izvēlētos tikai 23% Latvijas jauniešu, turklāt par šādu īpašumu visvairāk sapņo jaunāki cilvēki. Ja vecuma grupā no 20 līdz 25 gadiem Rīgas centrā vēlētos dzīvot 40% iedzīvotāju, tad jaunieši vecumā no 26 līdz 30 tikai 8% gadījumu izvēlētos šādu mājokli. Arī kaimiņvalstīs situācija ir līdzīga, taču šī īpatsvara atšķirība nav tik izteikta kā Latvijā. Redzam, ka jaunākiem cilvēkiem svarīgāka ir sabiedriskā dzīve un izklaides iespēju pieejamība, savukārt jaunieši, kas, iespējams, lielpilsētas dzīvi jau izbaudījuši un sāk domāt par ģimeni, labāk dod priekšroku mājoklim ārpus centra – zaļākā un ģimenēm draudzīgākā apkārtnē," secina "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.

"Luminor" mājokļu kreditēšanas dati gan rāda, ka diemžēl reālā situācija atšķiras no jauniešu vēlmēm – bankas klienti vecumā no 20 līdz 30 gadiem visbiežāk jeb 43% gadījumu iegādājas dzīvokli sērijveida ēkā, 36% izvēlas dzīvokli jaunajā projektā, 13% – privātmāju, bet 8% renovētu dzīvokli.

"Jauniešu mājokļa izvēli bieži vien nosaka cena un pieejamo līdzekļu daudzums, tāpēc visbiežāk par pirmo mājokli izvēlas sērijveida dzīvokļus, kam tirgū ir vispieejamākās cenas," saka Lukačovs.

"Luminor" bankas aptauja 2020. gada oktobra sākumā tika veikta sadarbībā ar pētījumu centru "SKDS", katrā no Baltijas valstīm aptaujājot vairāk nekā 400 respondentu vecumā no 20 līdz 30 gadiem.