Aptauja: Izvēlas lielāku uzkrājumu vecumdienām, nevis mazāku algas pielikumu tūlīt

Neskaitot samaksu par darbu, strādājošos Latvijā vairāk motivē ilgtermiņa darba devēja sniegtie bonusi – veselības apdrošināšana, papildu brīvdienas, iemaksas privātajā pensiju fondā, nevis īstermiņa ieguvumi, piemēram, uzņēmuma automašīna vai telefona apmaksa. Tāpat Latvijas iedzīvotāji vairāk novērtētu darba devēja iemaksas 80 eiro apmērā to pensijas 3. līmenī, nekā algas pielikumu 50 eiro apmērā, secināts "Luminor" bankas veiktajā aptaujā.

Lūgti piecu baļļu skalā novērtēt papildu motivējošus faktorus darbam, neskaitot atalgojumu, darba ņēmēji Latvijā par visbūtiskāko atzina veselības apdrošināšanu (4,3 balles), kam seko papildu atmaksātas atvaļinājuma dienas (4). Visās Baltijas valstīs strādājošie kā vienlīdz būtisku bonusu nosauca darba devēja iemaksas to vecumdienām privātajos pensiju fondos. Visvairāk šo atbalstu novērtē Latvijas iedzīvotāji, piešķirot 3,9 balles, līdzīgi ir arī Igaunijā un Lietuvā. Savukārt darbiniekiem Latvijā (3,5) un Igaunijā nedaudz retāk nekā Lietuvā (3,54) iedzīvotājiem svarīgi ir īstermiņa ieguvumi – automašīna, tālrunis vai tamlīdzīgi motivējošie līdzekļi, ko var nodrošināt vai piedāvāt darba devējs.

"Pieaugusī interese par ilgtermiņa bonusiem no darba devēju puses ir pozitīva zīme, kas liecina, ka cilvēki arvien vairāk domā par savu labklājību nākotnē, nevis tikai par īstermiņa ienākumiem un izdevīgumu. Darba devējiem ir iespēja nodrošināt un motivēt savus darbiniekus ar, piemēram, iemaksām privātajā pensiju fondā, kas sniedzas tālāk par darbinieku pašreizējo labklājību. Par tendenci liecina arī mūsu novērojumi – palielinājies uzņēmumu loks, kas sācis piedāvāt iemaksas pensijas 3. līmenī kā daļu no to "labumu" groza darbiniekiem," norāda "Luminor" pensiju produktu vadītāja Anželika Dobrovoļska.

Biežāk darba devēja iemaksas privātajā pensiju fondā par pievilcīgākām uzskata Latvijas iedzīvotāji, kas sasnieguši 50-59 gadu vecumu un jo īpaši sievietes. Pozitīvi, ka arī teju puse jeb 47 % jauniešu algas pielikuma vietā izvēlētos darba devēja iemaksas pensiju 3. līmenī. Toties Igaunijā un Lietuvā strādājošo vidū darba devēja iemaksas pensijas 3. līmenī ir vienlīdz svarīgas, neskatoties uz aptaujāto vecumu vai atalgojuma apmēru.

Strādājošo interesi par ilgtermiņa bonusiem no darba devēja puses apstiprina arī to izvēle saņemt 80 eiro iemaksu 3.pensiju līmenī, nevis algas pieaugumu 50 eiro apmērā. Darba devēja iemaksām pensiju fondā priekšroku dotu puse jeb 50 % aptaujāto Latvijā, taču trešdaļa jeb 33 % vēlētos saņemt algas pielikumu. Salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm, tieši aptaujātie Latvijā visaktīvāk izvēlētos ieguldījumu vecumdienās. Piemēram, Igaunijā 43 % labprātāk 80 eiro novirzītu iemaksām pensijas 3. līmenī, bet 37 % – lielākam atalgojumam. Toties Lietuvā abas izvēles iespējas atbalstīja gandrīz vienāds respondentu skaits.

Visbiežāk darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos Latvijā izvēlētos aptaujātie ar vidēji augstiem ienākumiem, kā arī dažāda līmeņa vadītāji vai darba ņēmēji vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Toties algas pielikumu vēlētos saņemt pašnodarbinātas personas vai privātā sektora darbinieki, kas strādā nepilnu slodzi.

"Luminor" aptauja veikta 2021. gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu centru "RAIT Faktum&Ariko", katrā Baltijas valstī aptaujājot vairāk nekā 1000 privātajā sektorā strādājošo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

