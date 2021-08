AS 'DelfinGroup' iegādājies 'Moda' lombardu biznesu

Latvijas finanšu nozares koncerns AS "DelfinGroup", paplašinot lombardu biznesu Latvijas reģionos, noslēdzis līgumu ar Latvijas ceturtā lielākā lombardu tīkla īpašnieku AS "Moda Kapitāls" par "Moda" lombardu biznesa pārņemšanu līdz 2021. gada beigām, informēja uzņēmumā.

AS "Moda Kapitāls" pieder 25 lombardu filiāles visā Latvijā. Cita starpā līgums paredz AS "Moda Kapitāls" lombarda aizdevuma portfeļa pārdošanu; turpmāk AS "Moda Kapitāls" specializēsies hipotekārās kreditēšanas un patēriņa aizdevumu segmentos. Aptuvenā darījuma summa ir 950 000 eiro, bet precīzā līguma summa būs zināma tikai pēc darījuma noslēgšanās 2021. gada nogalē, informē "DelfinGroup" pārstāvis Kristaps Bergmanis.

AS" DelfinGroup" valdes loceklis Ivars Lamberts skaidroja, ka AS "DelfinGroup" mērķis, iegādājoties "Moda" lombardu biznesu, bijis nostiprināšanās reģionos un klientu skaita palielināšana Latvijas novados. "AS "Moda Kapitāls" ir bijis spēcīgs reģionālais spēlētājs ar plašu filiāļu tīklu un labu investīciju potenciālu. Pirms "Moda" lombardu biznesa iegādes līguma noslēgšanas rūpīgi iepazināmies ar šo uzņēmumu un secinājām, ka tas ir labi pārvaldīts un ar lielu lombarda klientu bāzi. Labu pārvaldību apliecina arī AS "Moda Kapitāls" ilgstošā klātbūtne "Nasdaq Riga" biržā, kurā kopš 2010. gada tiek kotētas AS "Moda Kapitāls" obligācijas. Tāpēc uzskatām, ka AS "Moda Kapitāls" lombardu biznesa iegāde ne vien palielinās AS "DelfinGroup" tirgus daļu lombardu segmentā, bet arī cels kopējo uzņēmuma vērtību ilgtermiņā. "

AS Moda Kapitāls valdes loceklis Guntars Zvīnis savukārt paskaidroja, ka uzņēmums savu darbību turpinās hipotekārās kreditēšanas un patēriņa aizdevumu segmentos, kur tas ir aktīvi darbojies arī līdz šim.

Saistībā ar AS "DelfinGroup" darījumu ar AS "Moda Kapitāls" par šī uzņēmuma lombardu biznesa iegādi nav nepieciešams iesniegt Konkurences padomē ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos, jo netiek sasniegti ziņošanas sliekšņi.

AS "DelfinGroup" šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) "Nasdaq Riga" biržā Baltijas oficiālajā sarakstā. AS "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti ir "LHV banka" un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns".

AS "DelfinGroup" ir licencēts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus "Banknote", VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmumā ir 277 darbinieki 93 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. "DelfinGroup" obligācijas ir kotētas "Nasdaq Riga First North" obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. "DelfinGroup" 2020. gada aprēķinātie nodokļi bija 3,42 miljoni eiro. Kopējais AS DelfinGroup apkalpoto klientu skaits pārsniedz 400 tūkstošus, un vidēji mēnesī uzņēmums izsniedz 35 tūkstošus dažāda veida aizdevumu.

Jau ziņots, ka Latvijas finanšu uzņēmuma AS "DelfinGroup" akcionāra SIA "L24 finance" īpašnieku struktūrā šā gada aprīļa beigās notikušas izmaiņas, kuras šobrīd tiek reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Par SIA "L24 finance" īpašnieku netieši ir kļuvis Kesenfeldu ģimenes uzņēmums SIA "ALI Investments".

AS "Moda Kapitāls" ir dibināta 1997. gadā ar mērķi sniegt kreditēšanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām. AS "Moda Kapitāls" pamatdarbība ir īstermiņa aizdevumu izsniegšana pret kustamu vai nekustamu ķīlu. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija vairāk nekā 15 miljoni eiro, bet tas strādāja ar gandrīz pusmiljona eiro zaudējumiem, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.