Asociācija: jādod iespēja nezaudēt daļu pensijas tikai tādēļ, ka pensionējas tagad

Satricinājumi finanšu tirgos var radīt negatīvas sekas Latvijas senioriem, kas tagad pensionējas. Tādēļ Finanšu nozares asociācija aicina valsti vismaz uz laiku atgriezties pie kārtības, ka, pieprasot vecuma pensiju, valsts fondētās pensijas kapitālu var pievienot pensijai arī vēlāk, norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

"Finanšu sektoram ir svarīgi, ka satricinājumi finanšu tirgos nerada negatīvas sekas mūsu senioriem, kas tagad pensionējas, un īpaši tam, kas pēdējos gadus nav bijuši iekļauti valsts fondēto pensiju konservatīvajos plānos. Tādēļ aicinām valsti vismaz uz laiku atgriezties pie kārtības, ka, pieprasot vecuma pensiju, valsts fondētās pensijas kapitālu var pievienot pensijai arī vēlāk. Finanšu tirgi ir mainīgi, tomēr ilgtermiņā tie pierāda savu ienesīgumu. Šobrīd personām būtu jādod iespēja nezaudēt daļu pensijas tikai tādēļ vien, ka pensionējas tagad", aicina Bajāre.

"Mēs strādājam cieši koordinējot savu darbību ar valsts institūcijām un finanšu sektora pārstāvjiem Lietuvā un Igaunijā. Mērķis ir skaidrs un nepārprotams – mazināt negatīvās sekas ekonomikai un iedzīvotājiem, kopīgiem spēkiem pārvarēt tās un atjaunot ekonomikas izaugsmi", akcentē Bajāre.

Finanšu nozares asociācija uzsver, ka bankas ir gatavas turpināt jaunu kredītu izsniegšanu, neparedzot būtiski augstākas prasības, tostarp kredītu saņemšanai ilgtspējīgiem projektiem, vērtējot biznesa dzīvotspēju tagad un nākotnē. "Lai gan šobrīd nenovērojam, ka klienti vairāk nekā ierasts vērstos bankā ar lūgumu restrukturizēt kredītu, tomēr apzināmies, ka šādu gadījumu skaits palielināsies. Bankas iestājas par sociāli atbildīgiem risinājumiem un ir gatavas atbalstīt savus klientus, kas nokļuvuši īslaicīgās grūtībās. Lūdzam klientus sazināties ar banku, izmantojot digitālos kanālus un neapmeklējot banku klātienē," teic Bajāre.

Bankas meklēs risinājumus gan ar, gan bez valsts atbalsta. Samērīgs un mērķtiecīgs valsts atbalsts dod iespēju palīdzēt plašākam personu lokam, kā arī to darīt ilgākā termiņā un arī augstāka riska gadījumos. Valsts attīstības finanšu institūcija "Altum" sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un citām valsts institūcijām jau izstrādā valsts atbalsta programmas, piemēram, lai būtu valsts garantija aizdevumam apgrozāmajiem līdzekļiem. Ja ir laba biznesa ideja, bet šobrīd uzreiz to ir grūtības realizēt ar paša vai bankas finansējumu, ar "Altum" atbalstu pastāv iespēja sākt attīstīt to jau tagad.

"Svarīgi, lai visa veida atbalsta programmas sasniegtu to adresātus pēc iespējas ātrāk, lai īslaicīgās grūtības nonākušajiem uzņēmumiem būtu iespēja turpināt nodarbināt to darbiniekus", teic Bajāre.

"Banku filiāles un klientu apkalpošanas centri turpina strādāt", norāda Bajāre. Lai nodrošinātu filiāļu darbu, ir noteikti atbilstoši piesardzības pasākumi. Klientus ir aicināti, vienmēr pirms apmeklēt filiāli klātienē, bankas mājas lapā vai internetbankā, kā arī mobilajās aplikācijās noskaidrot, vai pakalpojumu var saņemt digitāli. Finanšu nozares asociācija lūdz neapdraudēt banku darbiniekus un citas personas un neapmeklēt banku klātienē, ja ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, pēdējās 14 dienās ir būts vai ir bijis kontakts ar personu, kura atgriezusies no "Covid-19" skartajām teritorijām.

Jārēķinās, ka pakalpojumu saņemšanai klātienē bankas var ierobežot vienlaikus klientu apkalpošanas telpās atrodošos cilvēku skaitu un nepieļaut tā pārsniegšanu.

Bankas apmeklēšana klātienē var tikt organizēta pēc iepriekšēja pieraksta, lai saņemtu tos pakalpojumus, kuru pieejamība bez klātienes kontakta nav iespējama (norēķinu kartes saņemšana, ja nav iespējams saņemt pa pastu un aktivizēt internetbankā, internetbankas pieslēgšana un atbloķēšana u.tml.).

'Tāpat lūdzam nenākt uz banku, lai veiktu maksājumus Valsts kasei un saņemtu bankas apliecinātu izziņu par samaksu. Jau vairākus gadus šāda prasība nebūtu jāpiemēro. Par šo vēlreiz vērsīsim valsts iestāžu un to klientu vērību", norāda Bajāre.

Bankas nodrošina to, ka nepārtraukti ir pieejami gan bankomāti, gan skaidra nauda. Izmantojot bankomātus tiek lūgts nekautrēties lietot cimdus. Bankomātus regulāri uzkopj, tomēr nevar to izdarīt pēc katra klienta, tāpēc pēc to izmantošanas Finanšu nozares asociācija aicina mazgāt un dezinficēt rokas. Jāatceras, ka skaidra nauda var pārnēsāt vīrusus un pēc skaidras naudas izmantošanas noteikti jāmazgā un jādezinficē rokas.

Finanšu nozares asociācija iesaka maksimāli izmantot bezkontakta maksāšanas līdzekļus, kas ļauj nepieskarties norēķinu termināliem. No šī gada janvāra visiem maksājumu termināliem jeb POS Eiropas Savienībā ir jābūt ar bezkontakta tehnoloģijas funkciju. Jāņem vērā, ka bezkontakta norēķiniem var izmantot arī mobilās ierīces.