Astoņos kriminālprocesos izmeklē 'ABLV Bank' lomu iespējamā naudas atmazgāšanā

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) izmeklēšanā pašlaik ir astoņi kriminālprocesi, kuros izmeklē "ABLV Bank" un tās darbinieku lomu iespējamā naudas atmazgāšanā, pastāstīja VP preses pārstāve Ilze Jurēvica.

Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus policija nesniedz, līdz ar to nav zināms, vai kriminālprocesos ir aizdomās turētie.

Likvidators Andris Kovaļčuks aģentūrai LETA norādīja, ka viņu rīcībā šādas informācijas nav. "Esam nepatīkami pārsteigti, ka par to uzzinām no medijiem. Informāciju precizēsim, taču jebkurā gadījumā aktīvi sadarbojamies ar visiem dienestiem un institūcijām, tai skaitā VP, un turpināsim to darīt," viņš teica.

Viņš piebilda, ka viņu interesēs ir, lai tiktu pārbaudītas visas publiski izskanējušās aizdomas un pārmetumi.

Jau vēstīts, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018. gada 12. jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Eiropas Centrālā banka no 2018. gada 12. jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") 2018.gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi, un tās advokāti ASV aicinājuši "FinCEN" publicēto paziņojumu atsaukt.