ASV akciju biržās cenas lielākoties pieaug

ASV akciju biržās pirmdien cenas lielākoties pieauga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien palielinājās par 0,3% līdz 33 586,52 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,1% līdz 4109,11 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 112 084,36 punktiem.

Londonas, Frankfurtes un Parīzes fondu biržās Otrajās Lieldienās tirdzniecība nenotika.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien saruka par 1,2% līdz 79,74 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 1,1% līdz 84,18 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) Otrajās Lieldienās tirdzniecība ar dabasgāzi nenotika.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien saruka no 1,0905 līdz 1,0865 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,2418 līdz 1,2384 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 132,16 līdz 133,59 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,81 līdz 87,70 pensiem par eiro.