ASV akciju biržu indeksi sasniedz rekordus

ASV lielākie akciju biržu indeksi trešdien sasniedza jaunus rekordus, palielinoties investoru pārliecībai, ka pašlaik novērojamais jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita pieaugums tuvojas beigām.

"Bažas par delta varianta globālo izplatīšanos mazinās, jo dati liecina, ka [jaunatklāto] gadījumu skaits, iespējams, sasniedzis maksimumu [un turpmāk kritīsies]," raksta "Charles Schwab" analītķi.

Tikmēr Frankfurtes biržas indekss saruka, jo investori bija vīlušies, ka jau otro mēnesi pēc kārtas krities Vācijas uzņēmēju pārliecības indekss.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,1% līdz 35 405,50 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,2% līdz 4496,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 15 041,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,3% līdz 7150,12 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,3% līdz 15 860,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,2% līdz 6676,48 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1% līdz 68,18 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1% līdz 72,08 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1756 līdz 1,1772 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3729 līdz 1,3760 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 109,65 līdz 110,00 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 85,63 līdz 85,54 pensiem par eiro.