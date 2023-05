ASV inflācijai nedaudz samazinoties, dažām akcijām pieaug cena

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien mainījās dažādos virzienos pēc tam, kad trešdien publicēti dati parādīja, ka inflācija ASV aprīlī nedaudz samazinājusies.

Gada inflācija ASV aprīlī samazinājusies līdz 4,9% salīdzinājumā ar 5,0% martā, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2021.gada aprīļa, liecina Nodarbinātības ministrijas trešdien publiskotie dati. Turklāt inflācijai kritums tika fiksēts desmito mēnesi pēc kārtas.

Lai gan ASV gada inflācijas līmenis aprīlī ir zemākais pēdējo divu gadu laikā, tas tomēr ir ievērojami augstāks par pirmspandēmijas laika līmeņiem.

"Saglabājoties relatīvi nemainīgā 4,9% līmenī, inflācija vēl arvien ir augsta par spīti Federālās rezervju sistēmas (FRS) ilgajai procentlikmju paaugstināšanas kampaņai," atzina brokerfirmas ADSS globālais stratēģijas un tirdzniecības pakalpojumu vadītājs Sridžans Katjals.

ASV prezidenta Džo Baidena un republikāņu kongresmeņu nespēja vienoties ASV parāda griestu jautājumā aizvien vairāk uztrauc investorus, sacīja "FHN Financial" analītiķis Kriss Lovs, atzīmējot, ka "'politika padara vēl grūtāku iespēju panākt kompromisu".

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,1% līdz 33 531,33 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,5% līdz 4137,64 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,0% līdz 12 306,44 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,3% līdz 7741,33 punktiem,, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,4% līdz 15 896,23 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 7361,20 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 1,6% līdz 72,56 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,3% līdz 76,41 dolāram par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 2,66% līdz 34,99 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0962 līdz 1,0985 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2621 līdz 1,2627 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 135,23 līdz 134,34 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,86 līdz 86,98 pensiem par eiro.