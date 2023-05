ASV parāds sasniedzis griestus. Panākt vienošanos kļūst aizvien grūtāk

Pēdējo nedēļu laikā pasaules uzmanības centrā nonākusi ASV, kuras parāda griesti kuru katru brīdi sasniegs maksimāli pieļaujamo līmeni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šī nav pirmā reize, kad parāds draud izraisīt krīzi, bet iepriekš griestus izdevies paaugstināt. Kaut arī daudzi starptautiskie analītiķi ir pārliecināti, ka tas notiks arī šoreiz, netrūkst arī skeptiķu, kuri uzsver, ka ar katru šādu griestu sasniegšanas reizi sarunas par to paaugstināšanu kļūst aizvien sarežģītākas. Tādējādi nākotnē situācija varētu izvērsties nelabvēlīga, jo reiz pienāks brīdis, kad parāda griestus vairs nevarēs celt.

Kas ir ASV valsts parāda griesti?

ASV valsts parāda griesti pirmo reizi tika noteikti 1917. gadā, un tā ir maksimālā robeža parāda summai, ko valdība var aizņemties. Ja valdība to sasniedz, bet ir nepieciešams vairāk naudas, lai samaksātu gan aizdevējiem, gan pabalstus iedzīvotājiem un algas valsts pārvaldes darbiniekiem, sākot no ārstiem un māsiņām līdz militārpersonām, parāda griesti jāpaaugstina.

ASV šoreiz sasniedza savu kārtējo aizņēmumu limitu 19. janvārī. Kopš tā laika ASV Valsts kase ir ieviesusi vairākus pasākumus, lai izvairītos no saistību nepildīšanas, taču sagaidāms, ka šie pasākumi ļauj ievilkt elpu tikai uz dažām nedēļām, pēc kā ASV valdība nespēs veikt maksājumus.



Parādu griestus iespējams pacelt, ja par to nobalso gan Senāta, gan Pārstāvju palātas vairākums. Ar balsojumu netiek piešķirti nekādi papildu līdzekļi vai atļauti papildu tēriņi, bet tikai palielināti griesti, cik daudz valdība var aizņemties, lai atmaksātu tās saistības, par kurām jau iepriekš ir vienojies Kongress.

Tomēr gadu gaitā abas puses parāda griestu tematu sākušas izmantot politiskajām diskusijām, tādējādi vienoties kļūst aizvien grūtāk.

Arī patlaban republikāņi, kuriem Pārstāvju palātā ir vairākums, uzsver vēlmi samazināt valdības izdevumus un atsakās paaugstināt parāda griestus. Savukārt ASV prezidents Džo Baidens un demokrāti nepiekrīt izdevumu samazināšanai. Vienlaikus Baidens un demokrāti uzsver, ka jebkādām debatēm par valdības izdevumiem vajadzētu būt atsevišķām no balsojuma par parāda griestu paaugstināšanu.

"Vēsturiski gandrīz vienmēr šī limita paaugstināšana ir bijusi automātiska, un tas netika pārvērsts par politisku strīdu objektu partiju vidū. Taču pēc globālās finanšu krīzes laikā, kad par prezidentu kļuva Baraks Obama, republikāņu partija sāka izmantot aizņemšanās limita pārsniegšanas un valsts maksātnespējas iestāšanās draudus kā instrumentu savu politisko mērķu sasniegšanai. Tas izraisīja parāda griestu krīzi 2011. gadā; toreiz pēdējā brīdī griesti tomēr tika paaugstināti. Cerams, ka šoreiz tiks rasts risinājums, vienlaikus uzsverot, ka ASV iekšpolitisku strīdu atrisinājums ir grūti prognozējams," uzsver "Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš.

Līdz šim ASV nekad nav piedzīvojusi parādu maksātnespēju. Tieši tādēļ ASV valsts obligācijas tiek uzskatītas par drošu ieguldījumu, un dažas bankas tās izmanto kā drošības līdzekli, lai līdzsvarotu riskantos ieguldījumus. Maksātnespēja radītu haosu gan vietējā, gan pasaules ekonomikā, raksta "USA Today".

"Parāda griestu nepaaugstināšanas scenārijam īsti līdz galam neviens netic, tomēr tas vienmēr rada zināmu nervozitāti gan ASV, gan ārpus tās," novērojis "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis.

"Ierasti to pēdējā mirklī izdodas paveikt un jādomā, ka tā tas būs arī šoreiz. Tomēr, ņemot vērā Kongresa un prezidenta attiecības, 2011. gada precedenta atkārtošanās nav izslēdzama. Parādu griestu pacelšana ir labs instruments, lai radītu apstākļus iekšpolitisko interešu risināšanai un panākšanai," atzīst eksperts.

Nevienojoties var radīt krīzi

Ja tomēr parāda griestus neizdosies pacelt, tad ASV nespēs pilnībā veikt visus maksājumus – izmaksāt algas, pensijas un apkalpot parāda maksājumus.

Tas nozīmē maksātnespējas iestāšanos, skaidro Gašpuitis. Šādā gadījumā tā visdrīzāk būtu īslaicīga, sašūpotu finanšu tirgus un iedragātu pašu būtiskāko – uzticamību. Vismaz uz laiku par to tiktu runāts, taču, tā kā alternatīvas ASV finanšu pasaulē īsti nav, tas tiks piedots, uzskata ekonomists. Protams, jārēķinās, ka nedaudz pastiprinātos interese par citu valstu finanšu instrumentiem, bet ne tik lielā apmērā, lai apdraudētu dolāru vai ASV līderību.

Tāpat eksperts pieļauj, ka pastāv iespēja, ka šādā situācijā valsts varētu censties glābt godu, maksājumiem nosakot prioritātes, sākotnēji apkalpojot ārējo parādu, atsakoties no citu maksājumu veikšanas. No tā ciestu ekonomika, jo tieši veicinātu noskaņojuma, patēriņa un investīciju kritumu, un sekas būtu grūti prognozējamas. Tomēr, pēc ekonomista domām, šāds scenārijs nešķiet īsti reāls, jo jau 2011. gadā ASV Valsts kases vadītājs Timotijs Geitners nodēvēja to kā neiespējamu, jo nepieciešamais izdevumu samazinājums būtu pārlieku milzīgs, lai šāds solis tiktu īstenots. Valsts kase tolaik uzsvēra, ka pastāv juridiski šķēršļi izdevumu prioritizācijai, jo likumdošana to īsti neparedz. Tādejādi, ja tiks veikti kādi ārkārtas soļi, ASV tik un tā nonāktu maksātnespējas situācijā, jo nespētu atbilstoši likumdošanai veikt jebkādus maksājumus.

"Tādēļ nekādas plašās izvēles likumdevējiem nav, jo lēmuma nepieņemšana draud ar palielu viļņošanos ar neparedzamām sekām. Puses mēģina panākt savas intereses un nopelnīt politiskos punktus, tādēļ iespēja, ka kāds var pārrēķināties, pastāv. Pat īslaicīga šāda situācija radītu neprognozējamas sekas. Līdz ar to šobrīd Baidens dara visu, lai izvairītos no nevajadzīgas turbulences, kas sašūpotu finanšu pasauli un var pārnesties uz ekonomiku," uzsver Gašpuitis.

Vēro situāciju

Arī investori uz ASV problēmām skatās ar piesardzību. Apdrošināšanās pret ASV defoltu tuvākā gada laikā šobrīd ir dārgāka, nekā tā jebkad ir bijusi. "Šo instrumentu jeb CDS tirgus ir ļoti neliels attiecībā pret ASV obligāciju tirgu, taču tas vienalga ir nepatīkams signāls," vērtē Strautiņš.

"ASV valsts obligācijas ir pasaules svarīgākais drošais aktīvs, šo obligāciju likmes kalpo kā atskaites punkts visdažādākajiem darījumiem finanšu pasaulē. Tāpēc ASV defolta sekas tiešām varētu būt bīstamas, graujošas, šādus apzīmējumus lietojusi gan ASV finanšu ministre Dženeta Jelena, gan lielākās bankas vadītājs Džeimijs Daimons un citi. Neviens arī nevar to precīzi paredzēt," saka eksperts.

Pēc Strautiņa teiktā, valstu maksātnespējas pasaulē notiek diezgan regulāri – vidēji apmēram reizi gadā, taču tas notiek tāpēc, ka šīs valstis vienkārši nevar samaksāt. Tā kā uzkrājumi jaunattīstības valstīs mēdz būt nelieli, šīs valstis ir spiestas aizņemties citas valsts valūtā. ASV parādi ir dolāros, neviens nevar piespiest ASV ieiet maksātnespējā. Ja tā saucamais tehniskais defolts tomēr notiktu, obligāciju turētāji vienalga gaidītu, ka savu naudu tomēr saņems atpakaļ un galu galā tas notiktu. Taču ASV obligācijas vienalga vairs nevarētu uzskatīt par pilnīgi drošu instrumentu, norāda ekonomists.

Tāpat gadījumā, ja defolts notiktu, tad šāds notikums noteikti varētu radīt ļoti plašas negatīvas sekas ekonomikā, uzskata Strautiņš. Līdzās traucējumiem finanšu sistēmas darbībā svarīgi arī tas, ka pieaugtu nenoteiktība, kas varētu mudināt uzņēmumus atlikt ieguldījumus, mājsaimniecības –samazināt patēriņu, tādējādi palielinot ASV recesijas risku. Arī Eiropā šie riski būtu nozīmīgi, jo pasliktinās situācija preču nozarēs, nenoteiktības un ekonomiskā vājuma "imports" no ASV šo situāciju noteikti saasinātu.