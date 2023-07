ASV rūk inflācija un akciju cenas kāpj

Akciju cenas Eiropas un ASV biržās trešdien pieauga pēc datu publicēšanas, kas parādīja, ka inflācija ASV jūnijā samazinājusies vairāk, nekā bija gaidīts.

Šie dati vairoja cerības, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) drīz varētu izbeigt procentlikmju paaugstināšanas ciklu.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgām valūtām kritās.

Naftas cenas pieauga, un "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pārsniedza 80 dolārus par barelu.

FRS un citas centrālās bankas ir cēlušas procentlikmes, cenšoties samazināt patēriņa cenas, kas ir kāpušas, valstīm izejot no Covid-19 pandēmijas, un tālāk pieaugušas pēc Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā.

ASV Nodarbinātības ministrijas trešdien publiskoti dati liecina, ka gada inflācija ASV jūnijā samazinājusies līdz 3,0% salīdzinājumā ar 4,0% maijā, tādējādi reģistrēts zemākais līmenis kopš 2021.gada marta. Analītiķi bija prognozējuši, ka gada inflācija jūnijā samazināsies līdz 3,1%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien palielinājās par 0,3% līdz 34 347,43 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,7% līdz 4472,16 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kāpa par 1,2% līdz 13 918,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien palielinājās par 1,8% līdz 7416,11 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 1,5% līdz 16 023,00 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,6% līdz 7333,01 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,2% līdz 75,75 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,9% līdz 80,11 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 8,33% līdz 26,64 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien palielinājās no 1,1009 līdz 1,1138 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2933 līdz 1,2992 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 140,36 līdz 138,47 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,12 līdz 85,70 pensiem par eiro.