ASV un Āzijas biržās akciju cenas krītas, naftas cenas pieaug

Akciju cenas Volstrītā pirmdien kritās, ko noteica satraukums par procentlikmju paaugstināšanu, bet Eiropas biržas bija slēgtas Lieldienu brīvdienās. Kritumu piedzīvoja arī Āzijas biržas pēc Ķīnas amatpersonu izteiktas piesardzīgas ekonomikas izaugsmes prognozes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan Ķīnas ekonomikas izaugsme gada pirmajos trīs mēnešos sasniegusi 4,8% salīdzinājumā ar janvāri-martu pērn, valdība ir brīdinājusi par "ievērojamiem izaicinājumiem", kad plašie Covid-19 lokdauni sāks ietekmēt Ķīnas ekonomiku.

Volstrītā akciju cenas tirdzniecības sesijas gaitā svārstījās, bet noslēdza šo sesiju ar nelieliem kritumiem.

Naftas cenas turpināja pieaugt pēc Lībijas naftas kompānijas "National Oil Corporation" paziņojuma par operāciju slēgšanu vairākos objektos pēc tam, kad tika bloķēts personāla darbs Zveitinas eksporta terminālī un Šararas naftas atradnē.

Japānas jenas vērtība pret ASV dolāru sasniedza 20 gadu zemāko līmeni, Japānas monetārajai politikai turpinot pielāgoties, kamēr ASV centrālā banka virzās uz procentlikmju celšanu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,1% līdz 34 411,69 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 4391,69 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 13 332,36 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 un Parīzes biržas indekss CAC 40 pirmdien nemainījās, jo biržas bija slēgtas Lieldienu brīvdienās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,2% līdz 108,21 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,3% līdz 113,16 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0810 līdz 1,0785 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3060 līdz 1,3012 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 126,46 līdz 126,96 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 82,78 līdz 82,87 pensiem par eiro.