ASV un Eiropas biržās turpina kristies akciju cenas

Savienoto Valstu un Eiropas biržās trešdien turpināja kristies akciju cenas, pieaugot investoru bažām par demokrātu un republikāņu nespēju vienoties par ASV valsts parāda griestu paaugstināšanu.

"Nevienai no pusēm nevēloties atkāpties no savām pozīcijām līdz pašam pēdējam brīdim, tiek pārbaudīti tirgus [dalībnieku] nervi, tāpēc mēs redzam investoru nevēlēšanos iegādāties riskantus aktīvus," norādīja "KCM Trade" analītiķis Tims Voterers.

Ja vienošanās netiks panākta līdz 1.jūnijam, gaidāms ASV defolts.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien saruka par 0,8% līdz 32 799,92 punktiem, indekss "Standard & Pooor's 500" kritās par 0,7% līdz 4115,24 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 12 484,16 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,8% līdz 7627,10 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 1,9% līdz 15 842,13 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,7% līdz 7253,46 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 2% līdz 74,34 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2% līdz 78,36 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 4,6% līdz 27,79 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0774 līdz 1,0754 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2415 līdz 1,2365 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 138,57 līdz 139,43 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,74 līdz 86,94 pensiem par eiro.