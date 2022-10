ASV uzņēmumu peļņa iepriecina investorus - akciju cenas pieaug, naftas krītas

kciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga, jo investoru noskaņojumu uzlaboja laba ASV uzņēmumu peļņa un atvieglojums par jaunās britu valdības atteikšanos no strīdīga finanšu plāna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Analītiķi norādīja uz negaidīti labu "Goldman Sachs" un "Johnson & Johnson" peļņu kā pozitīvu dzinuli akciju cenām, kā arī uz investoru noskaņojuma maiņu.

Otrdien publicēti dati arī liecina, ka ASV rūpniecības produkcijas apmērs septembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājies par 0,4% jeb vairāk, nekā bija prognozējuši analītiķi. Analītiķi bija prognozējuši pieaugumu par 0,1%.

OANDA vecākais tirgus analītiķis Kreigs Erlams tomēr brīdināja, ka investoru optimisms var nebūt ilgstošs.

Frankfurtes biržas indekss pieauga par 0,9% pēc ziņām, ka Vācijas investoru pārliecības līmeni atspoguļojošais ZEW indekss oktobrī paaugstinājies līdz mīnus 59,2 punktiem, kas ir par 2,7 punktiem labāk nekā septembrī. Analītiķi bija prognozējuši, ka indekss saruks līdz mīnus 65,7 punktiem.

Naftas cenas kritās, reaģējot uz prognozi, ka ASV izmantos vairāk naftas, nekā bija gaidīts, no savām stratēģiskajām rezervēm, gatavojoties ziemas sezonai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,1% līdz 30 523,80 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 3719,98 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 10 772,40 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 6936,74 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,9% līdz 12 765,61 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 6067,00 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 3,1% līdz 82,82 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,7% līdz 90,03 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 0,9841 līdz 0,9862 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,1358 līdz 1,1332 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,04 līdz 149,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,64 līdz 87,01 pensam par eiro.