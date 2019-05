Atkritumu apsaimniekotāja 'Clean R' peļņa pērn pieaugusi par 79%

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Clean R" tīrā peļņa pērn pieaugusi par 79%, salīdzinot ar gadu iepriekš, un pērn bija 3,505 miljoni eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Peļņas straujais pieaugums saistīts ar saņemtajām dividendēm no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, sacīts uzņēmuma gada pārskatā. Tas liecina, ka 2018. gadā SIA "Clean R" ienākumi no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā veidoja 2,174 miljonus eiro. "Lursoft" izziņa liecina, ka SIA "Clean R" šobrīd ir dalībnieks piecos uzņēmumos un divās pilnsabiedrībās.

Savukārt SIA "Clean R" apgrozījums 2018. gadā pieaudzis par 4,5%, salīdzinot ar gadu iepriekš, un bija 33,375 miljoni eiro.

Pagājušajā gadā, tāpat kā citus gadus, uzņēmums aktīvi piedalījās pašvaldību un citu pasūtītāju izsludinātajos iepirkumos gan par sadzīves atkritumu un būvgružu apsaimniekošanu, gan par telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu. SIA "Clean R" apsaimnieko atkritumus Rīgā, Jūrmalā, Ogrē, Ķegumā, Stopiņu, Inčukalna, Ikšķiles, Nīcas, Ķekavas, Carnikavas, Ozolnieku un citos novados, kā arī sniedz telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumus visā Latvijā.

Pērn SIA "Clean R" ieņēmumi no atkritumu apsaimniekošanas veidoja 19,812 miljonus eiro (pieaugums par 3,4% salīdzinājumā ar 2017. gadu), uzņēmuma ieņēmumi no tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas bija 10,574 miljoni eiro (pieaugums par 9,6%), savukārt ieņēmumi no preču pārdošanas bija 2,988 miljoni eiro (kritums par 5,2%).

Uzņēmums pagājušajā gadā nodarbināja vidēji 1275 darbiniekus, savukārt tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 7,908 miljonus eiro.

SIA "Clean R" dibināta 2004. gadā ar nosaukumu SIA "L & T Serviss". Uzņēmums nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī arī sniedz telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumus un pārdod vides labiekārtošanas preces. SIA "Clean R" pamatkapitāls ir 1 200 000 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir AS "TAK Investīcijas" un tā patiesā labuma guvējs ir Guntars Kokorevičs.

SIA "Clean R" 2017. gadā strādāja ar neto apgrozījumu 31,951 miljona eiro apmērā un uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem bija 1,958 miljoni eiro. Tas nodarbināja vidēji 1294 darbiniekus, un tā kopējie maksājumi valsts kopbudžetā veidoja 7,145 miljonus eiro.