Banka 'Citadele' augustā pārtrauks privātpersonu maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas

No 2022. gada 20. augusta banka "Citadele" pārtrauks visu (ienākošo un izejošo) maksājumu izpildi uz un no Krievijas un Baltkrievijas privātpersonām, liecina bankas paziņojums.

Pieaugot noteiktajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, no 2022. gada 20. augusta banka "Citadele" pilnībā pārtrauks visus maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas. Izmaiņas attieksies arī uz pensijām un pabalstiem, kas saņemti bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Latvijā starpniecības. Tādējādi, ja persona saņem maksājumus no minētajām valstīm, tajā skaitā arī sociālos maksājumus, banka aicina laikus rast citas alternatīvas šo maksājumu saņemšanai.

Tāpat banka vērš uzmanību, ka no 20. augusta būs spēkā izmaiņas to valstu sarakstā, kurām maksājumu apstrādei piemērojam padziļinātas izpētes prasības, tādējādi radot papildu izmaksas. Sarakstā būs iekļautas astoņas valstis – Kazahstāna, Serbija, Uzbekistāna, Armēnija, Ēģipte, Azerbaidžāna, Tadžikistāna un Kirgizstāna. Ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem uz un no sarakstā iekļautajām valstīm banka noteiks papildu komisijas maksu 150 eiro apmērā, ko piemēros kopā ar standarta komisijas maksu.