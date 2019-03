Banka 'Luminor' pagājušo gadu Latvijā noslēgusi ar zaudējumiem

Kopumā bankas "Luminor" ieņēmumi Latvijā pērn auguši, bet, ņemot vērā būtiskās papildu investīcijas IT, gads noslēgts ar 0,7 miljonu eiro zaudējumiem, informē bankā.

"2018. gadā Luminor finanšu rādītāji saglabājās stabili visās trīs Baltijas valstīs, kā arī kopējie ieņēmumu rādītāji ir pozitīvi," komentē "Luminor" valdes priekšsēdētājs Erki Rāzuke. "Gada laikā pieauguši kopējie depozīta apjomi, portfelim palielinoties par 7,6%, un, lai gan kreditēšanas rādītājos tika novērots neliels samazinājums, par 1,7%, salīdzinot ar 2017. gadu, bankas aizdevumu un noguldījumu attiecība uzlabojās."

2018.gada laikā "Luminor" turpināja īstenot pārmaiņas visās trīs Baltijas valstīs, gada sākumā pabeidzot pēdējo apvienošanās posmu – juridisku pārrobežu apvienošanos. Tādējādi no 2019. gada 2. februāra "Luminor" turpina savu darbību kā Igaunijā reģistrēta banka ar filiālēm Latvijā un Lietuvā.

Kā uzskata Rāzuke, Baltijas valstu ekonomiskā vide pašlaik ir labvēlīga – ir vērojama veselīga IKP izaugsme, pozitīvi nodarbinātības rādītāji, līdzsvarota norēķinu kontu situācija, kā veselīgs uzkrājumu līmenis un budžeta pārpalikums.

"Šis pozitīvais ekonomiskais fons atbalstījis mūsu lēmumu – paātrināt "Luminor" transformāciju," skaidro Rāzuke. "2019. gadā mēs izpildīsim plānotās bankas transformācijas aktivitātes, kā arī ambiciozo programmu, uzlabojot klientu digitālo pieredzi, IT sistēmu nomaiņu un digitālo transformāciju, kā arī pievērsīsim īpašu uzmanību bankas darbības efektivitātei."

2019. gadā "Luminor" turpinās darbu pie "Zini savu klientu" principu stiprināšanas visās trīs Baltijas valstīs, par prioritāti izvirzot regulējošo prasību pilnīgu ievērošanu un godīgu uzņēmējdarbību.

Latvijā bankas tīrie procentu ieņēmumi 2018. gada 4.ceturksnī sasniedza 13,6 miljonus eiro, kopējai tīro procentu ieņēmumu starpībai uzrādot pieaugumu par 1,2%. Operacionālā peļņa šajā periodā sasniedza 30 miljonus eiro, kas ir par vienu miljonu vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Operacionālās peļņas pieaugumu galvenokārt samazināja gada beigu izmaksu uzkrājumi, vienreizējās izmaksas, kas radušās no ieguldījumiem īpašumos un zaudējumiem vērtības samazināšanās rezultātā. Līdz ar to kopumā ieņēmumi auga, bet, ņemot vērā būtiskās papildu investīcijas IT, Latvijā banka gadu noslēdza ar 0,7 miljonu eiro zaudējumiem.

"Pagājušais gads "Luminor" bijis dinamisks un lielu vērību vērsām klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai gan privātpersonu un "private banking" segmentos, gan arī uzņēmumu segmentā. Pēc "Luminor" jaunā klientu servisa koncepta ieviešanas, kas paredz arvien mērķtiecīgāku klientu virzīšanu digitālajos bankas kanālos, klientu aktivitāte attālinātajos kanālos ir pieaugusi par 26%, bet fiziski klientu apkalpošanas centros izmantoto pakalpojumu skaits samazinājies uz pusi. Turklāt pēc jaunā digitālās autentifikācijas risinājuma "Smart ID" ieviešanas unikālo lietotāju skaits pusotra mēneša laikā ir pieaudzis līdz aptuveni 27 tūkstošiem lietotāju," saka "Luminor" filiāles vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.