Bankām Baltkrievijas uzņēmumu apkalpošana varētu būt tests efektīvai sistēmas darbībai, uzskata Bajāre

Latvijas bankām Baltkrievijas uzņēmumu, kuri ir nolēmuši pārcelt darbību uz Latviju, apkalpošana varētu būt tests efektīvai sistēmas darbībai, otrdien intervijā Latvijas Radio sacīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Viņa norādīja, ka darbam ar augsta riska klientiem, par kādiem ir uzskatāmi arī Baltkrievijas uzņēmumi, ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība dažādos līmeņos. "Mēs [bankas] varam apkalpot šādus riskus tad, ja visa sistēma strādā kā labs pulksteņa mehānisms, kur katrs posms dara savu darbu," pauda asociācijas vadītāja.

Viņa atzīmēja, ka Baltkrievijas uzņēmumu, kuri ir nolēmuši pārcelt darbību uz Latviju, apkalpošana, zināmā mērā, varētu būt tests sistēmas efektīvai darbībai. "Tas varētu būt zināmā mērā tāds sistēma pilotprojekts, kurā mēs varam testēt un izveidot šo efektīvāko sadarbību," pauda Bajāre.

Tāpat viņa minēja, ka stingro prasību ieviešana banku sektorā attiecībā uz darbu ar augsta riska klientiem notika strauji un šajā ieviešanas procesā, iespējams, nedaudz pietrūka laika, lai izveidotu viennozīmīgo izpratni par to, kā šis jaunais ietvars ir pielietojams.

"Mēs ļoti intensīvi strādājam, lai atrastu līdzsvaru starp spēju uzņemties risku un atbilstoši to pārvaldītu, jo pēc būtības mēs nedrīkstam uzņemties tikai un vienīgi to risku, kuru mēs nevaram pārvaldīt. Neatkarīgi no tā vai risks ir zems vai augsts, ja mēs šo risku saprotam, mēs ar šādiem klientiem varam strādāt," sacīja Bajāre.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka bankām ir nepieciešama nepārprotama informācija no valsts puses par to, kā veidot sadarbību ar augsta riska valstīm, bet attiecīgajiem uzņēmumiem ir jāspēj nodrošināt biznesa caurspīdīgumu.

Jau vēstīts, ka lēmumu pārcelt darbību uz Latviju pieņēmuši 12 Baltkrievijas uzņēmumi. Minētie uzņēmumi pārstāv informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozari un citus tehnoloģiju virzienus, piemēram, "zaļo" enerģiju. Atsevišķi uzņēmumi kvalificējas jaunuzņēmumu statusam atbilstoši Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma izpratnei. Šie uzņēmumi uz Latviju plāno pārcelt apmēram 470 darbinieku, galvenokārt uzņēmumu vadības pārstāvjus un galvenos speciālistus.

Latvijā ir izveidota īpaša komanda, kurā Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji sadarbībā ar citām iesaistītajām iestādēm paātrinātā kārtībā izskata pieteikumus no Baltkrievijas uzņēmējiem, un piedāvā iespējamos risinājumus. Aktuālie jautājumi ir saistīti ar termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu augsti kvalificētiem speciālistiem un viņu ģimenes locekļiem, jaunuzņēmuma vīzu, bankas kontu atvēršanu un citi.