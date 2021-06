Bankām pirmais ceturksnis kredītu kvalitātes jomā bija nedaudz vājāks nekā iepriekšējie ceturkšņi

Bankām šā gada pirmais ceturksnis kredītu kvalitātes jomā bija nedaudz vājāks nekā iepriekšējie ceturkšņi, apliecinot, ka, noslēdzoties dažādiem atvieglojuma periodiem, atsevišķiem klientiem rodas problēmas nokārtot saistības, trešdien, 9. jūnijā, intervijā Latvijas Radio sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāja Santa Purgaile.

"Šā gada pirmais ceturksnis kredītu kvalitātes jomā kopumā bija nedaudz vājāks kā iepriekšējie ceturkšņi, kas liecina, ka, beidzoties dažādiem atvieglojuma periodiem, klientiem šādas tādas problēmas tomēr rodas," teica FKTK vadītāja.

Vienlaikus viņa pauda, lai arī būs klienti, kuriem būs problemātiski nokārtot saistības, nav prognozējams, ka kopumā problēmas būs nopietnas. "Mēs nedomājas, ka problēmas būs nopietnas vai masīvas. Protams būs klienti, kuriem būs problēmas, bet arī bankas, restrukturizējot kredītus ir pretimnākošas klientiem," sacīja Purgaile.

Tāpat viņa atzina, ka problemātisko kredītu īpatsvars šogad pirmajā ceturksnī bija tomēr mazāks, nekā tika gaidīts. "Problemātisko kredītu īpatsvars bija salīdzinoši labāks nekā mēs bijām prognozējuši, lai gan šeit jāsaka, ka galējo krīzes ietekmi uz banku kredītportfeļiem vēl joprojām nevar redzēt," teica Purgaile.

Savukārt, jautāta, pēc cik ilga laika varēs konkrētāk saprast, cik daudzi kredītņēmēji ir saskārušies ar grūtībām, FKTK vadītāja minēja, ka tas būs atkarīgs no tā, cik ātri ekonomika izies no Covid-19 krīzes. "Tas, protams, būs atkarīgs no tā, cik ātri mēs iziesim ārā no Covid-19 krīzes, vai cik ātri mēs sasniegsim atkal ierasto ekonomisko aktivitāti un ne tikai Latvijā, bet arī globāli visā pasaulē," sacīja Purgaile.