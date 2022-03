Bankas aizvien milzīgu finansējuma apjomu piešķir fosilā kurināmā nozarei

Bankas visā pasaulē pagājušajā gadā ogļu, naftas un gāzes sektorā strādājošajām kompānijām piešķīrušas finansējumu 742 miljardu ASV dolāru, kas ir pretrunā ar daudzu lielo finanšu institūciju pausto apņemšanos mazināt atbalstu projektiem, kas ir pretrunā ar ilgtspējas stratēģijām, raksta "Financial Times".

Finansējumu fosilā visvairāk piešķīrušas četras ASV bankas – "JPMorgan Chase", "Wells Fargo", "Citi" un "Bank of America". Visas šīs četras bankas ir dalībnieces tā saucamajā "Net-Zero Banking Alliance", kas ir daļa no "Carney's Glasgow Financial Alliance", un pērnā gada novembrī grupa apņēmās novirzīt 130 triljonus dolāru privātā sektora aktīvu, lai sasniegtu nulles CO2 emisijas.

Taču kopumā 60 pasaules lielākie aizdevēji pērn tikai nedaudz samazinājuši fosilā kurināmā sektoram izsniegto finansējuma apjomu – 2020. gadā tas bija 750 miljardi dolāru.

Kopš Parīzes klimata nolīguma parakstīšanas bankas šim sektoram izsniegušas 4,6 triljonus dolāru, un lielākais finansējuma apjoms izsniegts 2019. gadā – 830 miljardi dolāru.