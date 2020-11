Bankas ar ‘Altum’ garantiju ģimenēm mājokļu iegādei aizdevušas 1,13 miljardus eiro

Četru mēnešu laikā, kopš ir paplašināts “Altum” mājokļu atbalsta piedāvājums ģimenēm ar bērniem, kādu no jaunajām iespējām izmantojušas jau 128 ģimenes, informē “Altum” pārstāvji. Kopumā “Altum” garantiju mājokļa iegādei kopumā izmantojušas vairāk nekā 14 500 ģimenes.

Uzlabojumi mājokļu garantiju programmā Ministru kabinetā tika apstiprināti šī gada 1. jūlijā, nosakot, ka garantiju var saņemt jau brīdī, kad iestājusies grūtniecība. Tāpat tika palielināta aizdevuma summa, kurai var piesaistīt garantiju, izveidoti labvēlīgāki garantijas nosacījumi ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, kā arī noteikts, ka garantiju var izmantot atkārtoti.

Kopš programmas uzlabojumiem Attīstības finanšu institūcijā "Altum" kopumā saņemti 1234 garantiju pieteikumi, no kuriem 128 jeb aptuveni 10% ģimeņu izmantojuši kādu no jaunajām – paplašinātajām iespējām.

Iespēju garantijai pieteikties pēc grūtniecības iestāšanās, negaidot bērna piedzimšanu, četru mēnešu laikā izmantojušas 73 ģimenes. No tām 42 ir ģimenes, kuras gaida pirmo bērnu, un kuras iepriekš būtu varējušas kvalificēties programmai tikai pēc mazuļa nākšanas pasaulē. Savukārt 31 ģimenē gaidāmais bērns būs otrais vai trešais bērns, un jaunie noteikumi ļauj tām pretendēt jau uz lielāku garantiju, jo bērnu skaitā tiek iekļauts arī gaidāmais bērns.

Piecos gadījumos aizņēmēja ģimenē ir četri vai vairāk bērni, un saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem šīs ģimenes var saņemt lielāku atbalstu pirmajai iemaksai garantijas veidā – līdz pat 30% no aizdevuma summas.

48 ģimenes mājokļu garantiju izmantojušas darījumiem apjomā līdz 250 tūkstošiem eiro. Iepriekš maksimālais darījuma apjoms, kuram varēja piesaistīt garantiju, bija 200 tūkstoši eiro, kas daudzos gadījumos nebija pietiekami izvēlētā mājokļa iegādei. Savukārt septiņi klienti ir izmantojuši līdz šim nebijušo iespēju garantiju izmantot arī otro reizi, piemēram, gadījumos, kad ģimenē ir pieaugums un ir nepieciešams plašāks mājoklis.

"Piecu gadu laikā "Altum" garantiju mājokļa iegādei kopumā izmantojušas vairāk nekā 14 500 ģimenes, kurās ir vairāk nekā 22 tūkstoši bērnu, kā arī 2500 jaunie speciālisti. Garantijās piešķirtais apjoms ir 110 miljoni eiro, savukārt bankas ar "Altum" garantijas palīdzību hipotekārajos kredītos izsniegušas jau 1,13 miljardus eiro. Turklāt aptuveni puse no visiem banku izsniegtajiem hipotekārajiem kredītiem ir izsniegti ar garantijas atbalstu, apliecinot, ka šis atbalsta instruments strādā efektīvi un ir nozīmīgs atbalsts ģimenēm un jaunajiem speciālistiem. Pirmie mēneši pēc programmas paplašinājuma rāda, ka klienti aktīvi izmanto arī programmas jaunās iespējas. Tāpat esam gandarīti daudzbērnu ģimenēm sākt piedāvāt subsīdiju "Balsts", kas būs vēl viens atbalsta solis, lai veicinātu piemērotu mājokļu pieejamību ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem," saka "Altum" valdes locekle Inese Zīle.

Kopumā vidējais valsts atbalsta programmas ietvaros piešķirtā galvojuma apjoms vienai ģimenei ir 8200 eiro, savukārt vidējais aizdevuma apjoms, kuram tiek piesaistīta garantija, ir 75 000 eiro.

Visaktīvāk mājokļu garantijas programmu izmantojušas ģimenes no Rīgas un Pierīgas reģiona – no kopējā izsniegto garantiju apjoma 78% ir ģimenēm no Rīgas un Pierīgas, 8 % garantiju klientu ir no Kurzemes, 7% no Zemgales, 5% no Vidzemes un 2% no Latgales. "Altum" garantija aptuveni 95 % gadījumu tiek izmantota mājokļa iegādei un 5% gadījumu – būvniecībai.

Garantiju apmērs atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, un ir no 10% līdz 30% no aizdevuma summas. Lielākais garantijas apjoms – līdz30 %, tagad pieejams ģimenēm ar četriem (ieskaitot grūtniecību) un vairāk bērniem. Tikmēr ģimenēm, kas izvēlas iegādāties vai būvēt mājokli, kas atbilst prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēku, iespējams garantiju palielināt par vēl 5 %. Pagaidām šādas garantijas nav piešķirtas.

Garantijas galvenais mērķis un ieguvums ir iespēja samazināt pirmās iemaksas apjomu hipotekārajam aizdevumam komercbankā, tādējādi palīdzot tikt pie sava mājokļa situācijās, kad ir stabili ienākumi, kas ļauj uzņemties kredītsaistības, bet nepietiek uzkrājumu pirmajai iemaksai. Piesaistot aizdevumam garantiju, klientam būs mazāka pirmā iemaksa – attiecīgi summa, par kādu tiek samazināta pirmā iemaksa, tiks pārcelta uz kredīta summu. Tas palīdz tikt pie kārotā mājokļa ātrāk, jo nepieciešams mazāks laiks pirmās iemaksas uzkrāšanai.