Bankas "Citadele" filiāļu tīkls tuvākajos gados mainīsies gan izmēra, gan skaita ziņā, intervijā sacīja bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs Jūhans Okerblums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Visdrīzāk, filiāles vairs neizskatīsies tāpat kā līdz šim," teica Okerblums.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka arī turpmāk cilvēciskajai saskarei bankas komunikācijā ar klientiem ir jāpaliek, jo, zaudējot cilvēcisko pieskārienu, banka kļūs par preci, kuru var dabūt jebkur citur. Tomēr lietām, kur šī cilvēciskā saskare nav nepieciešama, banka turpinās izstrādāt digitālus risinājumus.

"Filiāļu tīkls noteikti mainīsies - gan izmēra, gan to skaita ziņā. Taču runa šajā gadījumā nav par filiāļu slēgšanu, bet drīzāk par to, lai fiziski pieejamos pakalpojumus padarītu mobilus," sacīja Okerblums.

Viņš piebilda, ka banka "Citadele" apsver arī iespēju ieviest mobilo filiāli, kas nozīmē, ka filiāle var "doties" turp, kur ir klienti. "Mums ir idejas, bet es vēl ar 100% pārliecību nevaru pateikt, kā tieši tas izskatīsies. Domāju, ka šo pārveidi mēs redzēsim pāris nākamo gadu laikā," atzīmēja Okerblums.

Savukārt, jautāts, vai nākotnē bankai būs nepieciešams tikpat daudz bankomātu kā pašlaik, un kā to tīkls varētu mainīties, bankas "Citadele" vadītājs atbildēja, ka, viņaprāt, jautājums vairāk ir, vai ir vajadzīgs bankomāts vai ierīce, kurā var izmantot bankas produktus.

"Skaidra nauda ir tikai viena no opcijām, ko pašlaik piedāvā bankomāts. Jūs varat arī apskatīt savu kontu, veikt citas darbības, un es domāju, ka to klāsts nākotnē kļūs vēl plašāks. Skaidras naudas pieejamība pašlaik ir karsts temats, un par to notiek daudz diskusiju. Vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka skaidras naudas izmantošana samazinās, un šī tendence nemainīsies. Tomēr nebūs arī tā, ka skaidra nauda nākamo gadu laikā pazudīs. Tādēļ bankomāti paliks, bet noteikti mainīsies operāciju skaits, ko tajos var veikt, un skaidra nauda būs tikai viena no komponentēm," sacīja Okerblums.