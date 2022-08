Bankas paaugstinās pakalpojumu cenas; izmaiņas skars gan norēķinu kartes, gan citus pakalpojumus

Vispārējais cenu pieaugums ietekmējis arī banku darbību – reaģējot uz izmaksu kāpumu, šoruden lielākās Latvijā strādājošās kredītiestādes plānojušas paaugstināt pakalpojumu cenas.

Cenas neaugs visiem banku pakalpojumiem, taču skars atsevišķu kredītiestāžu izsniegtās maksājumu kartes, ar to apkalpošanu saistītās izmaksas un turpināsies arī cenu pieaugums filiālēs sniegtajiem pakalpojumiem.

"Delfi Bizness" aptaujāja lielākās Latvijā strādājošās bankas, lai uzzinātu, ar kuru pakalpojumu cenu pieaugumu kredītiestāžu klientiem jārēķinās.

Bankām dažādu izmaksu pieaugums neiet secen – palielinās gan energoresursu izdevumi, gan administratīvie izdevumi, un pēdējo mēnešu laikā novērojams izteikts cenu kāpums arī finanšu sektorā. Tādēļ tuvākajā laikā kredītiestādes plāno pārskatīt savus cenrāžus.

Daļa banku savu sniegto pakalpojumu cenas pārskatījušas jau aizvadīto mēnešu laikā, taču vairākas bankas nesen izsūtījušas klientiem paziņojumus par gaidāmajām izmaiņām.

Vienlaikus kredītiestāžu pārstāvji iesaka izpētīt banku piedāvājumus, jo vairākas kredītiestādes šobrīd ieviesušas klientu komplektus, kuriem piesakoties, vismaz nedaudz var samazināt tēriņus, kas rodas saistībā ar norēķinu kartes ikmēneša maksu vai pārskaitījumiem uz citām bankām.

Ieviestas jaunas maksas

"SEB bankā" no 1. septembra gaidāmas izmaiņas pakalpojumos, lielākoties tās ir jaunas komisijas maksas vai pārskatītas/vienkāršotas esošās maksas un mainīts to iekasēšanas modelis, stāsta "SEB bankas" Privātpersonu segmenta vadītāja Elīna Kalniņa. Viņa skaidro, ka plānotās izmaiņas attiecas uz tādiem pakalpojumiem, kurus klients izmanto vienu reizi (karte pa pastu, kredīta noformēšana, izmaiņas pēc nepieciešamības) – tās nav regulārās izmaksas, tāpēc komplektos tās nav iekļautas.

Piemēram, klientiem izvēloties saņemt bankas karti mājās, ir ieviesta jauna komisijas maksa par kartes sūtīšanu pa pastu. Vienlaikus viņa uzsver, ka izmaksas klientam, saņemot karti pa pastu, joprojām ir mazākas nekā, apmeklējot filiāli, un šis princips attiecas gan uz privātpersonām, gan uzņēmumiem.

"Protams, ir komisijas maksas, kas ir mainītas specifiskiem produktiem, ko izmanto viens segments, bet kā jau minēju – tas saistīts ar izmaksām apkalpojot pakalpojumus, piemēram filiālēs. Digitālajos kanālos izmaksas nav mainītas," stāsta bankas pārstāve.

Tāpat ir ieviesta jauna komisijas maksa par nerezidentu kontu apkalpošanu ik mēnesi (tie, kas nav iesnieguši uzturēšanas atļaujas; Ukrainas iedzīvotāji ir izņēmums), jo šādu pakalpojumu administrēšana un uzraudzīšana pieaugošo prasību dēļ rada pieaugošas izmaksas, skaidro Kalniņa.

Tāpat vairākiem pakalpojumiem ir palielināta maksa, ja klients tos vēlas saņemt filiālē, taču šeit alternatīvais risinājums ir izmantot internetbanku vai mobilo aplikāciju, kurā cenrādis nav mainīts, piebilst "SEB bankas" pārstāve.

Reizi desmit gados

Arī AS "Swedbank" cenrādis no 1. septembra lielākoties mainās dažādiem pakalpojumiem, kas tiek izmantoti gana reti un prasa manuālu darbu, stāsta bankas mediju attiecību vadītājs Jānis Krops. Tā piemēram, izmaiņas skar maksājumu veikšanu filiālē vai telefonbankā, piemēram, lūdzot bankas darbiniekam manuāli klienta vietā veikt maksājumu. Šāda komisijas maksa palielināta no 3 uz 5 eiro.

Tāpat izmaiņas skar monētu apstrādi filiālēs, piemēram, veicot darījumus ar skaidru naudu, ja klients vēlas samainīt monētas pret banknotēm. Maksa tiek piemērota, ja monētu skaits pārsniedz 20 monētas. Vēl izmaiņas skar atsevišķas līzinga līgumu izmaiņas, piemēram, ikmēneša maksas datuma izmaiņas līgumā (no 8,60 uz 10 eiro) vai arī, veicot citas izmaiņas līzinga līgumā, tas tagad maksās 75 eiro līdzšinējo 71 eiro vietā.

Apjomīgākās izmaiņas skar maksājumu karšu ikmēneša maksas, atzīst Krops. Taču vienlaikus viņš atzīmē, ka "Swedbank" debetkartes ikmēneša maksa palielināta pirmo reizi teju pēdējo 10 gadu laikā. Maksa paaugstināta no 1,41 eiro (kas bija vēsturiskā maksa izteikta no latiem uz eiro) uz 1,70 eiro. Tāpat arī "Swedbank" kredītkartes ikmēneša maksa palielināta uz 1,70 eiro mēnesī.

Vienlaikus Krops uzsver, ka klientiem, kuri regulāri veic maksājumus uz citām bankām, par to ik reizi maksājot 0,36 eiro, pieejami maksājumu komplekti. Izvēloties maksājumu komplektu par 2,20 eiro mēnesī, klients nemaksā maksājumu kartes ikmēneša maksu, kā arī nemaksā 0,36 eiro komisijas maksu pirmajiem 10 maksājumiem, kas veikti uz citām iestādēm. "Swedbank" iekšbankas maksājumi, tāpat kā līdz šim, ir bez maksas.

Pasīvajiem piemēros maksu

"Visas bankas regulāri pārskata savus cenrāžus un piedāvāto finanšu pakalpojumu klāstu, pielāgojot tos tirgus situācijai un aktuālajām tendencēm," piebilst arī "Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.

Pieaugot noteiktajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, no 20. augusta banka pilnībā pārtraukusi visus maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī no tā paša datuma ir spēkā izmaiņas to valstu sarakstā, kurām maksājumu apstrādei piemērojam padziļinātas izpētes prasības, tādējādi radot papildu izmaksas. Sarakstā ir iekļautas astoņas valstis – Kazahstāna, Serbija, Uzbekistāna, Armēnija, Ēģipte, Azerbaidžāna, Tadžikistāna un Kirgizstāna. Ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem uz un no sarakstā iekļautajām valstīm piemērota papildu komisijas maksa 150 eiro apmērā.

Bankas mērķis ir apkalpot aktīvos klientus, tāpēc no 1. oktobra iecerēts ieviest jaunu komisijas maksu par norēķinu konta uzturēšanu privātpersonām, kuras neizmanto nevienu no citiem bankas produktiem un pakalpojumiem – maksājumu kartes, termiņdepozītu, Krājkontu+, kādu no investīciju vai kreditēšanas produktiem. Minimālā bankas pakalpojumu maksa par konta uzturēšanu būs 1 eiro mēnesī, un tā tiks piemērota klientiem, kuriem ir tikai norēķinu konts (ar vai bez "Citadeles" internetbankas pieslēguma). Par visiem norēķinu kontiem plānots piemērot vienu minimālo bankas pakalpojumu maksu – arī gadījumā, ja ir atvērti vairāki norēķinu konti.

Pārējās komisijas maksas, piemēram, par pārskaitījumu vai skaidras naudas izņemšanu, netiek mainītas un banka piemēros tās saskaņā ar cenrādi. Par plānotajām izmaiņām klienti ir savlaicīgi informēti, lai tie, kuri nepiekrīt izmaiņām, var izvēlēties kādu no "Citadeles" produktiem vai slēgt savu norēķinu kontu.

Vēl pārskata

"Cenrāža pārskatīšana "Luminor" bankā ir regulārs process, kas parasti tiek īstenots vienu vai divas reizes gadā gan jaunu produktu ieviešanas, gan esošo produktu izmaiņu gadījumos, kā arī izvērtējot aktuālās pakalpojumu uzturēšanas izmaksas," stāsta "Luminor" biznesa attīstības vadītāja Baltijā Jekaterina Ziniča.

"Esam teju pabeiguši "Luminor" pakalpojumu cenrāža pārskatīšanu privātpersonām, kur plānotās izmaiņas stāsies spēkā no šā gada 1. novembra un tuvākajā laikā par to tiks informēti klienti. Tāpat turpmākā mēneša laikā vienlaikus visās Baltijas valstīs plānots pabeigt arī cenu pārskatīšanu klientiem uzņēmumu segmentā," viņa piebilst.