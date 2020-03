Bankas sagaida proaktīvu rīcību no pandēmijas skartajiem uzņēmējiem

"Covid-19" ietekmes mazināšanai uz ekonomiku valsts dažādu finanšu instrumentu veidā uzņēmumiem atvēlēs līdz miljardam eiro. Līdz ar to portāls "Delfi" aptaujāja lielākās komercbankas par to, kāda būs to politika, rīcība attiecībā pret kritiski skartajiem uzņēmumiem, kas ir bankas klienti. Nākas secināt, ka bankas šobrīd gaida detalizētāku informāciju no valsts iestādēm, kā arī sagaida pašu uzņēmumu proaktīvu darbību.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Ņemot vērā, ka valdība paziņoja par papildu finansējumu "Covid-19" ietekmes mazināšanai uz ekonomiku, šobrīd bankas gaida detalizētāku informāciju par palīdzības sniegšanu saviem klientiem, izmantojot "Attīstības finanšu institūciju "Altum"", ar kuras dalību varētu, piemēram, veikt aizdevumu pārstrukturēšanu.

"Paredzot situācijas tālāku attīstīšanos, reaģējām proaktīvi un kopš pagājušās nedēļas sākuma jau esam veikuši pārrunas ar ietekmētajiem uzņēmumiem. Katra uzņēmuma situāciju izvērtējam individuāli, lai novērtētu finanšu situāciju un vajadzības gadījumā kopīgiem spēkiem varētu vienoties par mazākām aizdevuma atmaksām, palīdzot klientiem saglabāt biznesu saspringtajos tirgus apstākļos," teic bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs.

"Luminor" aicina uzņēmumus sazināties ar banku, ja nepieciešams rast risinājumu jebkādām paredzamām maksājumu grūtībām. "Esam to piedāvājuši jau iepriekš, ja tas nepieciešams, neatkarīgi no koronavīrusa, un arī šobrīd turpinām to darīt. Šī pieeja attiecas arī uz korporatīvajiem klientiem. Likviditātes grūtību gadījumā piedāvājam trīs līdz sešu mēnešu kredītbrīvdienas. Galvenais, lai klients savlaicīgi un proaktīvi vēršas pie mums. Mūsu mērķis ir dzīvotspējīgi uzņēmumi un Latvijas ekonomikas stabilizācija, ja radīsies krīzes situācija, kā arī strauja izaugsme pēc tās," norāda bankas "Luminor" vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica. Ja koronavīrusa ietekme uz ekonomiku saasināsies, "Luminor" meklēs papildu veidus situācijas risināšanai, tāpēc turpinām aktīvi sekot notikumu gaitai.

"SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka banka seko līdzi uzņēmumiem un to aktuālajiem jautājumiem attiecībā uz nepieciešamajiem atbalsta risinājumiem šajā situācijā. Lai arī šobrīd ir pāragri novērtēt konkrētu ietekmi, jo gadījumi var būt ļoti dažādi, bankai ir nepieciešamās zināšanas no iepriekšējās ekonomikas lejupslīdes, lai uzņēmumiem sniegtu atbalstu. "Situācijās, kad mūsu klienti saskaras ar grūtībām, vienmēr kā būtiskāko kritēriju esam noteikuši proaktīvu, atklātu kredītņēmēja dialogu ar banku. Ja lūgums ir saprotams un pamatots, mēs attiecīgi esam gatavi rīkoties, lai palīdzētu pārvarēt finansiālās grūtības," teic Gašpuitis. Viņš vienlaikus piebilst, ka šādā situācijā ir būtiski, lai tālākos soļus par iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbību un nepieciešamajiem atbalsta instrumentiem izvērtē visas iesaistītās puses, tostarp visi kreditori, piegādātāji, politikas veidotāji. "Mēs kā banka esam gatavi piedalīties sarunās ar politikas veidotājiem, atbildīgajām valsts iestādēm un citām iesaistītajām pusēm par kopīgu risinājumu meklēšanu."

Līdzīgi arī "Swedbank", ja ir radušās grūtības veikt kredītmaksājumus, aicina savlaicīgi vērsties bankā ar pieteikumu atlikt kredīta pamatsummas maksājumu – tādejādi kredītmaksājums samazināsies, jo kredītbrīvdienu laikā būs jāveic tikai procentu maksājums. "Jau šobrīd jebkurš mājokļa kredīta ņēmējs var pieteikties kredītbrīvdienām. Katra situācija tiek izvērtēta individuāli – saņemot pieteikumu, vienosimies par piemērotāko risinājumu," teic "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops, piebilstot, ka šajā gadījumā runa vairāk ir par privātpersonu hipotekāro kredītu.

"Visā pasaulē šī situācija ir negaidīta un ceram, ka tai būs īstermiņa daba, bet jebkurā gadījumā mēs jau šobrīd nākam pretī saviem klientiem un turpināsim to darīt. Turklāt jāņem vērā, ka, lai arī šķiet, ka "Covid-19" ir skāris visu un par to vien spējam runāt, pagaidām nozares, kuras izjūt zaudējumus ir tūrisms, aviotransports, izklaides sfēra," norāda Mironovs.