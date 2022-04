Bažās par procentlikmju kāpumu pasaules biržās sarūk akciju cenas

Bažījoties par to, ka ASV Federālo rezervju sistēma gatavojas paaugstināt procentlikmes, pasaules biržās piektdien kritās akciju cenas.

ASV Federālās rezervju sistēmas vadītājs Džeroms Pauels ceturtdien sacīja, ka ir gaidāms, ka bāzes procentlikme nākammēnes tiks paaugstināta par 0,5 procentpunktiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 2,8% līdz 33 811,40 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 2,8% līdz 4271,78 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,6% līdz 12 839,29 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien saruka par 1,4% līdz 7521,68 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 2,5% līdz 14 142,09 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2% līdz 6581,42 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien saruka par 1,7% līdz 102.07 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 1,6% līdz 106,65 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,0834 līdz 1,0801 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3030 līdz 1,2834 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 128,38 līdz 128,61 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,15 līdz 84,14 pensiem par eiro.