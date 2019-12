Bijušie 'TransferWise' darbinieki izveidojuši naudas atmazgāšanas novēršanas jaunuzņēmumu

Bijušie "TransferWise" darbinieki izveidojuši jaunuzņēmumu "Salv", kas darbojas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā, informē uzņēmums.

Naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) jaunuzņēmums "Salv" otrdien, 3. decembrī, paziņoja par divu miljonu dolāru investīciju piesaisti. Investīciju raundu vada "Fly Ventures" kopā ar "Passion Capital" un "Seedcamp". Tāpat uzņēmumu atbalsta eņģeļinvestori – "Twilio" galvenais tehniskais direktors Ots Kaukvers (Ott Kaukver) un bijušais Igaunijas valsts informācijas tehnoloģiju vadītājs Tāvi Kotka (Taavi Kotka). "Salv" piesaistītās sākotnējās investīcijas ir divi miljoni dolāru.

"Salv" dibinājuši bijušie "TransferWise" darbinieki Tāvi Tamkivi (Taavi Tamkivi), Džefs Maklelands (Jeff McClelland) un Sergejs Rumjancevs (Sergei Rumjantsev). Tamkivi ir izveidojis naudas atmazgāšanas novēršanas, krāpniecības un "pazīsti savu klientu" komandas uzņēmumos "TransferWise" un "Skype", Maklelands vadīja krāpniecības novēršanas un citas analītikas grupas uzņēmumā "Skype", kā arī izveidoja "TransferWise" analītikas grupu, savukārt Rumjancevs vadīja "zini savu klientu" un verificēšanas inženierijas komandu uzņēmumā "TransferWise".

Dažādi avoti lēš, ka gadā caur bankām tiek atmazgāts 1,6 triljoni dolāru un "Salv" vēlas palīdzēt to samazināt. Dibinātājus uztrauc, ka banku sektors Eiropā gadā tērē aptuveni 84 miljardus eiro, bet atklāto naudas atmazgāšanas darījumu skaits veido tikai 1-2% no globāli atklātās summas. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas Narkotiku un noziegumu biroju, naudas atmazgāšanas apmērs pasaulē gadā ir viens līdz divi triljoni.

Tamkivi norāda, ka atbilstība dažādām prasībām ir svarīga, bet ar to nepietiek, lai apkarotu noziegumus. "Bankas iegulda arvien vairāk resursu naudas atmazgāšanas novēršanai, bet reāls progress nenotiek. Pat, ja banka 100% izpilda noteikumus, ar to nepietiek. Par spīti kompleksajiem noteikumiem un procedūrām nauda tāpat tiek atmazgāta un sliktie puiši vienmēr ir soli priekšā. Mēs izveidojām "Salv", lai padarītu finanšu iestādes gudrākas noziegumu atklāšanā, nebojājot reālo klientu pieredzi. Parasti naudas atmazgāšana ir saistīta ar nopietnām, liela mēroga kriminālām darbībām no narkotiku kontrabandas līdz ieroču tirdzniecībai un terorismam. Ja mēs varam apturēt naudas atmazgāšanu, mēs sitīsim noziedzniekiem tur, kur viņiem sāp visvairāk, un padarīsim pasauli par drošāku vietu," viņš uzsver.

"Salv" izstrādātais risinājums ir intuitīvs produkts, kas nodrošina atbilstības ekspertus ar rīkiem, kas nepieciešami, lai samazinātu laiku, kas tiek patērēts viltus pozitīvām trauksmēm. Tas atbilstības speciālistam dod iespēju novērt nepieciešamību nepārtraukti iesaistīt inženierus. Integrēšana prasot mazāk nekā mēnesi un minimālu atbalstu no inženieru nodaļas.

"Mēs palīdzēsim bankām samazināt darījumu uzraudzību un kļūdaini pozitīvās trauksmes. Tiek atklāts vairāk noziegumu un pārbaužu laikā mazāk cieš godīgi klienti. "Salv" padara banku cīņu pret naudas atmazgāšanu vairāk nekā desmit reizes efektīvāku," apgalvo Tamkivi.

"Salv" pašlaik ir pieejams bankām un citām finanšu iestādēm Eiropā. Klientu lokā ir arī "LHV". "Mēs kā finanšu iestāde pārdodam uzticību. Mēs veltām daudz resursus, lai apkarotu noziedzību. Ir izaicinājums to izdarīt pareizi. "Salv" to ļoti atvieglo, dodot reāllaika datus mūsu komandai un ļaujot mums dalīties ar informāciju ar citām iestādēm. Tā ir ievērojama priekšrocība, identificējot iespējamās noziedzīgās darbības un notverot vairāk noziedznieku," saka "LHV" Lielbritānijas filiāles vadītājs Andress Kiters (Andres Kitter).

"Pēdējo desmit gadu laikā "Salv" komanda ir bijusi naudas atmazgāšanas novēršanas priekšējās rindās un ir palīdzējusi daudziem pasaules tehnoloģiju kompānijām pasargāt savas platformas no finanšu noziegumiem. Viņi saprot naudas atmazgāšanas novēršanas straujo attīstību un ir radījuši vienkāršu un efektīvu produktu," vērtē digitālās bankas "N26" līdzdibinātājs Maksimiliāns Tajentāls (Maximilian Tayenthal).

Komanda pie "Salv" tehnoloģijas sāka strādāt 2018. gada beigās.