Biržā sāks kotēt papildu 5,32 miljonus 'DelfinGroup' akciju

Biržas "Nasdaq Riga" valde nolēmusi trešdien, 27.oktobrī, sākt nebanku kreditētājas AS "DelfinGroup" papildu akciju kotēšanu Baltijas Oficiālajā sarakstā, līdzās jau iekļautajām akcijām, teikts biržas paziņojumā.

Papildus kotēšana tiks sākta 5 319 594 papildus akcijām. Kopējais "DelfinGroup" biržā iekļauto akciju skaits pēc papildus akciju iekļaušanas būs 45 319 594 akcijas. Akciju nominālvērtība ir 0,1 eiro par akciju.

Birža "Nasdaq Riga" 20.oktobrī sāka tirdzniecību ar nebanku kreditētājas "DelfinGroup" akcijām Baltijas Oficiālajā sarakstā. Tirdzniecība tika sākta ar 40 miljoniem uzņēmuma akciju ar nominālvērtību 0,1 eiro par akciju.

"DelfinGroup" akciju sākotnējajā publiskajā piedāvājumā (IPO), kas noslēdzās 14.oktobrī, piedalījās 5927 investori, iegādājoties akcijas par 8,09 miljoniem eiro.

Starp investoriem bija arī 10 institucionālie investori.

"DelfinGroup" paziņojumā biržai norāda, ka pēc investoru skaita šis ir lielākais IPO Latvijas vēsturē. Akciju pieprasījums sasniedza 73% no bāzes piedāvājuma, kur bija piedāvātas līdz 7,3 miljoniem akciju. IPO ietvaros tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

No Latvijas 1146 investori parakstījās uz 1 903 485 akcijām, no Igaunijas – 4584 investori uz 3 185 381 akcijām, no Lietuvas – 153 investori uz 141 807 akcijām, bet no citām valstīm – 44 investori uz 88 921 akciju. Visi investori saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

"DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš paziņojumā biržai norāda, ka šis bija lielākais IPO Latvijā šogad un otrs lielākais Baltijā gan pēc investoru skaita, gan piesaistītā finansējuma apjoma. Privāto investoru interese būtiski pārsniegusi "DelfinGroup" sākotnējās prognozes.

Pēc skaita "LHV Bank" klienti pārstāvēja 52% no investoriem, Baltijas "Swedbank" klienti – 40%, Baltijas "SEB bankas" klienti – 6%, bet pārējo banku klienti – 2%.

IPO ietvaros investori parakstījās uz 5 319 594 jaunu akciju un kopējais "DelfinGroup" akciju skaits pēc IPO sasniedz 45 319 594 akcijas. Vienas akcijas cena IPO bija 1,52 eiro, un kopumā tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

Jau ziņots, ka "DelfinGroup" IPO sākās 28.septembrī.

"DelfinGroup" koncerna apgrozījums 2020.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 9%, sasniedzot 23,7 miljonus eiro, vienlaikus koncerna peļņa pieauga par 11,4% un bija 3,9 miljoni eiro.

Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā.

Uzņēmuma lielākais akcionārs ar 65,18% akciju ir "L24 Finance", kuras patiesie labuma guvēji ir Aigars un Linda Kesenfeldi, bet kopumā 31,32% akciju pieder Agra Evertovska uzņēmumiem SIA "EC finance" un SIA "AE Consulting", liecina informācija uzņēmuma pārskatā un "firmas.lv".

Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia". Šā gada 30.jūnijā "DelfinGroup" kompānijām bija 92 filiāles 38 Latvijas pilsētās.

Šobrīd "DelfinGroup" obligācijas kotē "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".