Biržās cenas gan aug, gan krīt

Eiropas un ASV akciju biržās ceturtdien nebija vienotas tendences.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV pieauga akciju cenas pēc tam, kad tika publiskoti jaunākie statistikas dati, kas rāda, ka ASV ekonomikas apmēra kāpums pirmajā ceturksnī bijis straujāks par iepriekš lēsto.

Pirms mēneša publicētie pārskatītie dati liecināja, ka ASV iekšzemes kopprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu gadu iepriekš palielinājies par 1,3%, tomēr jaunākie dati rāda, ka kāpums bijis 2%.

Pozitīvu noskaņojumu investoros vairoja arī dati, ka bezdarbnieka pabalsta jauno pieprasījumu skaitam ASV pagājušajā nedēļā tika reģistrēts kritums.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien palielinājās par 0,8% līdz 34 122,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,5% līdz 4396,44 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" tikpat kā nemainījās un tirdzniecības dienas beigās bija 13 591,33 punkti.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien samazinājās par 0,4% līdz 7471,69 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX tikpat kā nemainījās un tirdzniecības dienas beigās bija 15 946,72 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,4% līdz 7312,73 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kāpa par 0,4% līdz 69,86 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,4% līdz 74,34 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 3,1% līdz 35,18 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0913 līdz 1,0872 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2636 līdz 1,2613 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,48 līdz 144,82 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,37 86,17 pensiem par eiro.