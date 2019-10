'BlueOrange Bank' īpašnieks atgriezies pie peļņas

AS "BBG" pērn apgrozījusi 130 tūkstošus eiro, bet tā peļņa pēc nodokļu nomaksas pieaugusi līdz 171 tūkstotim eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis. Gadu iepriekš "BBG" strādājusi ar 10,38 miljonu eiro lieliem zaudējumiem.

Latvijā reģistrētajam holdingam "BBG" pieder visas AS "BlueOrange Bank" akcijas, un tas uzrauga sava meitas uzņēmuma darbību, gūstot no tā saimnieciskās darbības ieņēmumus dividenžu veidā.

"BlueOrange Bank" publicētais pārskats liecina, ka 2018. gadu tā noslēgusi ar 7,4 miljonu eiro peļņu, bet kopējie ienākumi pagājušajā gadā sasniedza 31 miljonu eiro. Pagājušajā gadā "BlueOrange Bank" pabeigusi klientu skaita samazināšanas procesu no paaugstināta riska valstu reģioniem, savukārt ievērojami audzis bankas klientu skaits no Latvijas, Baltijas un Eiropas valstīm, sasniedzot 90% no tās kopējā klientu īpatsvara.

AS "BlueOrange Bank" pērn samaksātie VID administrētie nodokļi veidojuši 4,71 miljonus eiro.

AS "BBG" patiesā labuma guvēji ir Oļegs Čepuļskis, Andrejs Kočetkovs, Ļubova Peškova, Nataļja Peškova, Olga Peškova, Jeļizaveta Peškova, Sergejs Peškovs, Aleksandrs Peškovs, Aleksejs Peškovs un Andrejs Kočetkovs.