Brokeri: enerģētikas sektorā 2022. gadā akciju vērtību strauji auga

No akciju un sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) skatu punkta raugoties, 2022. gads pagāja aizsardzības, veselības aprūpes, patēriņa preču un sabiedrisko pakalpojumu sektora zīmē. Salīdzinājumā ar citiem sektoriem, šie uzrādīja spēcīgāku izaugsmi. Būtiski audzis arī enerģētikas sektors, norāda borkeru servisa "Freedom Finance Europe" investīciju pētījumu vadītājs Maksims Manturovs.

Kā vienu no piemēriem enerģētikas sektora veiksmēm, Manturovs min, "Constellation Energy", kas ir ir elektrības piegādātājs, kurš galvenokārt izmanto bezemisiju avotus, piemēram, saules un vēja enerģiju, kodolenerģiju, kā arī ražo elektrību no dabasgāzes. Tas piegādā enerģiju mājām, uzņēmumiem, valdības institūcijām un vairumtirdzniecības klientiem ASV un saražo gandrīz 10% no visā valstī esošās bezoglekļa enerģijas. "Freedom Finance" skaidro, ka kā viens no lielākajiem tīrās enerģijas uzņēmumiem ASV, Constellation Energy varētu būt ieguvējs no ASV prezidenta Džo Baidena 16. augustā parakstītā inflācijas samazināšanas likuma. "Constellation Energy" un citi tīrās enerģijas uzņēmumi varētu saņemt miljardiem dolāru nodokļu atlaižu, infrastruktūras atbalsta un citu stimulējošu pasākumu veidā. Izaugsme no gada sākuma līdz šī brīža maksimālajam līmenim bija 158%.

"Occidental Petroleum" (OXY) ir naftas un gāzes izpētes un ieguves uzņēmums un petroķīmisko produktu ražotājs, kam arī ir zināma interese par enerģijas pārstrādi, uzglabāšanu un transportēšanu. "Occidental Petroleum" ziņoja, ka 2022. gada trešais ceturksnis noslēgts ar peļņu 2,5 miljardu ASV apmērā un 9,4 miljardu ASV dolāru neto ieņēmumiem. Neto ienākumi gada laikā palielinājās par 305%, un neto ieņēmumi paaugstinājās par 38%. Kopš gada sākuma izaugsmes augstākais punkts sasniedza 168%.

"ExxonMobil" – naftas un gāzes produkti spēlējuši būtisku lomu daudzos nozīmīgos vēstures notikumos. Uzņēmuma izpētes un ražošanas darbības ietver naftas un gāzes projektu izpētes un attīstības darbus sešos kontinentos. Pārstrādes un apstrādes nodaļa apstrādā un izplata produktus, kas iegūti no jēlnaftas un citām izejvielām, skaidro Manturovs. Uzņēmums šogad ir ievērojami paplašinājis ražošanu, palielinot ieņēmumus, kā arī nesen informējis par jaunumiem savā ilgtermiņa korporatīvajā plānā, kas vērsts uz CO2 emisiju samazināšanu. Saskaņā ar šo stratēģiju tas līdz 2027. gadam kapitālprojektos ieguldīs vidēji 20 līdz 25 miljardus ASV dolāru gadā. Lai arī kopējie izdevumu līmeņi salīdzinājumā ar pagājušā gada prognozi nav mainījušies, uzņēmums plāno minētajā periodā palielināt savus ieguldījumus zema oglekļa emisijas projektos līdz 17 miljardiem ASV dolāru, kas nozīmē 15% palielinājumu. Uzņēmums uzskata, ka tas ir visiem izdevīgs plāns. Tas ļaus ExxonMobil nodrošināt globālo pieprasījumu pēc enerģijas, samazināt izmešu daudzumu un parūpēties par peļņu akcionāriem. Izaugsme kopš gada sākuma sasniegusi 68%.

Augstās naftas un gāzes cenas, ko virza ģeopolitisko faktoru kombinācija, ir iemesls, kādēļ vairums līderu ir no enerģētikas sektora, un citu nozaru piesardzīgās pozīcijas ir veicinājušas šo nozaru izaugsmi.

Lielākie IPO 2022. gadā

"Freeedom Finanse" skaidro, ka 2022. gadā globālā mērogā augošā inflācija, lielākas centrālo banku noteiktās procentu likmes un ģeopolitiskā nestabilitāte ir cēlonis izteiktai nepastāvībai, kas rezultējusies mazākos ieguldījumu apmēros, Piemēram, ieguldījumu apmērs ASV, pieaugot procentu likmēm un krītot vērtībām, pēdējo 25 gadu laikā ir sasniedzis rekordzemus rādītājus.

Neskatoties uz to, kā uzskata brokeru servisa investīciju eksperts, šī gada laikā ir bijuši pāris interesanti un izceļami IPO. "Mobileye Global" ir uzņēmums, kas ražo mikroshēmas un programmatūru bezpilota automobiļiem. Uzņēmums tika izveidots 1999. gadā, un līdz šim brīdim ir sadarbojies ar tādiem uzņēmumiem kā Audi, BMW, Volkswagen, GM un Ford, lai izstrādātu uzlabotas braukšanas un drošības funkcijas. Piemēram, vadītāja palīdzības sistēmas un joslas ievērošanas funkciju, izmantojot uzņēmuma izstrādāto kameru, mikroshēmas un EyeQ programmatūru. Uzņēmums IPO piedāvāja 41 miljonu akciju, kuru cenas vērtībā bija 21 ASV dolāru, bet piedāvājuma vērtība bija 861 miljons ASV dolāru. Mobileye Global akcijas šobrīd tiek tirgotas par cenu, kas ir par 68,7% augstāka nekā IPO cena.

Tāpat Manturovs piemin, "Hygon Information Technology", – Ķīnas uzņēmumā, kas ražo datora komponentus. Uzņēmums Ķīnā piesaistījis 10,8 miljardus juaņu (1,6 miljardus ASV dolāru), pieprasījumam 2000 reižu pārsniedzot piedāvājumu. Pirmajā dienā akciju vērtība kāpa par 66,9%, un līdz šim to ienesīgums ir sasniedzis 22,8%.