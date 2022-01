Aiga nesen sākusi savas darba gaitas Latvijā, taču viņas mērķis ir ceļot un atrast darbu arī citās Eiropas valstīs. Vienlaikus viņa satraucas par savu pensiju nākotnē un domā par papildus uzkrājumu veidošanu, taču kā to visu saorganizēt, regulāri pārbraucot no vienas valsts uz citu? Nākotnē šis jautājums tiks risināts ar jaunu pensiju produktu, kuru varēs paņemt līdzi no vienas Eiropas Savienības (ES) valsts uz citu.