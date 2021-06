'Capitalia' piešķir aizdevumu suņu pārtikas jaunuzņēmumam

Finanšu konsultāciju sniedzējs Baltijas valstīs "Capitalia" ir piešķīris riska aizdevumu 200 tūkstošu eiro apmērā Lietuvas jaunuzņēmumam "Rocketo", kas ražo un izplata organisku pārtiku suņiem. Šis ir pirmais darījums Baltijas valstīs, kad riska aizdevuma avots ir vietējais alternatīvā finansējuma uzņēmums, vēsta uzņēmuma pārstāvji.

"Capitalia" skaidro, ka tā ir nozīmīga ziņa jaunuzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, jo riska aizdevums paver jaunas iespējas, kā finansēt savu kompāniju izaugsmi.

“Riska aizdevumi ir ļoti perspektīvs finansējuma veids, ko varētu izmantot arvien vairāk jaunuzņēmumu Baltijas valstīs. Kā šī produkta pionieri vietējā tirgū, varam nodrošināt ātrus un pielāgotus finansējuma risinājums strauji augošiem uzņēmumiem Latvijā un Baltijas reģionā,” saka Juris Grišins, finanšu uzņēmuma "Capitalia" vadītājs.

Aizdevums "Rocketo" ir pirmais gadījums, kad šo inovatīvo finansējuma produktu piedāvā Baltijas valstu alternatīvais finansētājs. Jauniegūto finansējumu Rocketo plāno izmantot, lai palielinātu ražošanas kapacitāti un nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus turpmākai izaugsmei.

Riska aizdevums (“venture debt”) ir salīdzinoši jauns finansējuma veids, kas kļuvis ļoti populārs Rietumvalstīs (to izmanto arī tādi uzņēmumi kā "Spotify", "Airbnb", "Uber" u.c.). Šis finansējuma veids apvieno gan aizdevuma vienkāršību, gan nodrošina to, ka kapitāla cena nav fiksēta, bet gan ir atkarīga no uzņēmuma darbības veiksmes. Līdz šim Baltijas valstīs riska aizdevumus piedāvāja tikai starptautiski fondi, koncentrējoties uz salīdzinoši lielākiem finansējuma darījumiem, kuru vērtība pārsniedz 2 miljonus eiro.

Darbojoties vietējā tirgū, "Capitalia" izvērtē mazāka izmēra darījumus. Strauji augošiem uzņēmumiem, kuriem līdzekļi ir nepieciešami izaugsmei nevis kapitālieguldījumiem (piemēram, ražošanas iekārtu iegādei), nepieciešamais finansējuma apmērs parasti ir robežās no 200 tūkstošiem līdz 2 miljoniem eiro.

“Strauji augoši uzņēmumi ar ambīcijām darboties pasaules mērogā bieži vien sākotnēji strādā ar zaudējumiem. Un tāpēc tiem nav pieejami banku aizdevumi. Šādi uzņēmumi meklē finansējuma iespējas riska kapitāla fondos, kuriem tiek piedāvāts iegādāties daļas biznesā. Riska aizdevumi kalpo kā papildinājums riska kapitāla finansējumam un to izmantojot uzņēmumi var samazināt kapitāldaļu apmēru, kas ir jāpārdod riska kapitāla fondiem,” komentē Arūnas Matācius, "Rocketo" dibinātājs un vadītājs.