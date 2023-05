Cerības uz parāda griestu paaugstināšanu ASV veicina akciju cenu kāpumu

Investoru pieaugošās cerības, ka Savienoto Valstu demokrātiem un republikāņiem izdosies panākt vienošanos par Savienoto Valstu parāda griestu paaugstināšanu, tādējādi izvairoties no defolta, ceturtdien veicināja akciju cenu kāpumu ASV un Eiropas biržās.

"Pieaug pārliecība, ka melodrāma Vašingtonā ir tikai politiskais teātris un ka galu galā tiks panākta vienošanās, kā tas bijis tik daudz reižu līdz šim," sacīja "CMC Markets" analītiķis Maikls Hjūsons.

Republikāņi pieprasa tēriņu samazināšanu kā nosacījumu likumprojekta pieņemšanai par parāda griestu pacelšanu, bet demokrāti grib parāda griestu paaugstināšanu bez nosacījumiem. Gan republikāņu, gan demokrātu politiķi ir pauduši optimismu, ka vienošanās tiks panākta.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 33 535,91 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 4198,05 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,5% līdz 12 688,84 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kāpa par 0,3% līdz 7742,30 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 1,3% līdz 16 163,36 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7446,89 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien saruka par 1,3% līdz 71,86 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 1,4% līdz 75,86 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien samazinājās par 6,78% līdz 29,79 eiro par megavatstundu, sasniedzot zemāko līmeni apmēram divu gadu laikā.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0840 līdz 1,0776 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2487 līdz 1,2408 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 137,68 līdz 138,68 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu nemainījās un bija 86,81 penss par eiro.