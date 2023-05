Regulāra dividenžu izmaksa ir viens no veidiem, kā "DelfinGroup" ik ceturksni parūpējas par saviem investoriem, viesojoties raidījumā "Nākotnes kapitāls", saka uzņēmuma vadītājs Didzis Ādmīdiņš.

“Mēs pagājušogad diezgan labi spējām pieaudzēt biznesa apjomus. Pēc peļņas pirms nodokļiem mēs pieaugām par 42%,” saka uzņēmuma vadītājs Ādmīdiņš. "DelfinGroup" ambīcijas ir lielas un uzņēmums vēlas attīstīties. Konkrētus nākotnes plānus Ādmīdiņš neatklāj, taču norāda, ka vēlas attīstīt un ieviest inovācijas katrā no trim galvenajiem biznesa virzieniem – lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums un tirdzniecība. Uzņēmums plāno, ka tā kredītportfelis sasniegs 100 miljonus eiro līdz 2025. gadam.

Atbildot uz Kuzikova jautājumu, vai uzņēmuma izaugsmes pamatā ir inflācija, Ādmīdiņš atbild apstiprinoši, bet norāda, ka ir arī citi faktori, piemēram, tas, ka patēriņa kredītu tirgus ir mazs pret kopējo ekonomikas apmēru.

Uzņēmuma publiskais akciju piedāvājums 2021. gadā bija veiksmīgs un līdz tā paša gada beigām uzņēmums atmaksāja savu lielāko parādu. “Bet otra būtiska lieta bija tas, ka mēs bijām ļoti gatavi tam, lai izietu kapitāla tirgos,” saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, skaidrojot, ka iepriekš jau daudzus gadus tika emitētas obligācijas, kas tad arī palīdzēja uzņēmumu sagatavot biržai. Viņš uzskata, ka tas uzņēmumam ļoti palīdz arī iekšienē.

Lai gan pēdējā laikā ievērojami palielinājies akcionāru no Latvijas skaits, proporcija ir ļoti līdzīga tam, kāda tā bija 2021. gadā, kad investoru no Igaunijas bija četras reizes vairāk. Atbildot uz jautājumu, vai latvieši mazāk iegulda, jo nebanku aizdevēji ir nepopulāri, Ādmīdiņš norāda, ka “tas ir laika jautājums”, kad pieaugs investoru no Latvijas skaits. “Mums vajag kļūt labāk redzamiem,” viņš saka.