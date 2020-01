'Citadele bankas' īpašumā pāriet 'Danske Bank' Latvijas filiāles uzņēmuma daļas

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 14.01.2020. ir sniegusi atļauju AS "Danske Bank" filiālei Latvijā nodot filiāles daļas AS "Citadele banka" īpašumā, informē FKTK.

Šāds lēmums pieņemts, balstoties uz AS "Danske Bank" 2019. gada 16. decembrī FKTK iesniegto pārejas priekšlikumu, kas ietver arī līgumu par kredītiestādes uzņēmuma pāreju. Izvērtējot AS "Danske Bank" iesniegtos dokumentus atbilstoši Kredītiestāžu likuma 59.2. panta pirmajai daļai, FKTK secinājusi, ka kredītiestādes uzņēmuma daļas pārejai nebūs negatīva ietekme uz AS "Citadele banka" darbību, kā arī uzņēmuma daļas pāreja neietekmēs negatīvi klientu interešu aizsardzību (t.i., tiks saglabātas tiesības un pienākumi, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem ar AS "Danske Bank" filiāli Latvijā).

AS "Danske Bank" Latvijas filiāles komercdaļas pārdošana notiks jau februārī, īstenojot AS ''Danske Bank'' stratēģiju izbeigt tās darbību Latvijas tirgū.

Lēmums stājas spēkā 2020. gada 14. janvārī.