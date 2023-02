'Citadele' brīdina par tās vārdā izsūtītiem krāpnieku e-pastiem

Krāpnieki šobrīd bankas "Citadele" vārdā izsūta pikšķerēšanas e-pastus, kuros tiek aicināts atvērt pievienoto maksājuma uzdevumu "Citadele Banka Maksājuma Dokuments.doc". Šis e-pasta pielikums satur vīrusu, kas ievāc personīgos datus, kā arī lejupielādē papildu krāpnieciskās ļaunprogrammatūras, "Delfi Bizness" informēja bankā.

"Citadele" aicina šo e-pasta pielikumu vaļā nevērt.

"Varam redzēt, ka krāpnieki izdomā arvien jaunas metodes, kā iegūt cilvēku bankas kontu pieejas. Šis konkrētais krāpniecības veids izmanto cilvēka satraukumu par saņemtu naudas summu un / vai darbībām cilvēka bankas kontā. Tomēr pats e-pasts satur norādes uz to, ka to sūtījuši krāpnieki, līdz ar to aicinām būt vērīgiem un šo pielikumu vaļā nevērt," skaidro "Citadeles" IT drošības daļas vadītājs Roberts Birzgalis.