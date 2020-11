'Citadele' plāno pabeigt 'UniCredit Leasing' iegādi Baltijā līdz gada beigām

Ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai pabeigtu darījumu starp AS "Citadele banka" un "UniCredit" S.p.A. Rezultātā ir paredzams, ka no 2021.gada janvāra SIA "UniCredit Leasing" Baltijā, ieskaitot tās Igaunijas un Lietuvas filiāles, būs daļa no "Citadeles".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darījuma rezultātā "Citadele" ievērojami palielinās savu līzinga tirgus daļu Baltijā, informē AS "Citadele banka" pārstāve Kristīne Mennika.

Līdz šā gada beigām SIA "UniCredit Leasing" un SIA "Citadeles līzings un faktorings" turpinās strādāt kā neatkarīgi uzņēmumi un sniegt savus finanšu pakalpojumus.

Ar SIA "UniCredit Leasing" noslēgtie līgumi un visas pārējās esošās saistības paliks spēkā saskaņā ar to pašreizējiem noteikumiem, apliecina Mennika.

"Teju gadu mēs esam aktīvi strādājuši, lai saņemtu visas nepieciešamās atļaujas no uzraugošajām iestādēm Baltijā. Šis ir viens no lielākajiem darījumiem nozarē Baltijā, kura rezultātā paplašināsim iespējas gan līdzšinējiem SIA "UniCredit Leasing", gan "Citadeles" un "Citadeles līzings un faktorings" klientiem," komentē "Citadeles" vadītājs Johans Akerbloms (Johan Akerblom).

"Citadele" ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. "Citadeles" grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.