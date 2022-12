'CleanR grupa' emitējusi obligācijas 15 miljonu eiro apmērā

Vides apsaimniekošanas koncerns AS "CleanR grupa" emitējis trīs gadu obligācijas 15 miljonu eiro apmērā, informēja kompānijā.

"CleanR grupas" pārstāvji norāda, ka pieprasījums pēc koncerna obligācijām bija pusotru reizi lielāks nekā piedāvājums.

Obligācijām pieteicās vairāk nekā 80 investoru no visām trim Baltijas valstīm. Tostarp interesi izrādīja investori no Latvijas. Aptuveni puse no koncerna obligacionāriem ir institucionālie investori.

Pēc kompānijā minētā, obligāciju emisijā piesaistītie līdzekļi tiks novirzīti grupas investīciju plāna īstenošanai, lai paplašinātu un diversificētu koncerna uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu, vienlaikus stiprinot uzņēmumu pozīcijas atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju un pilsētvides uzturēšanas jomā.

Obligācijas slēgtā piedāvājuma formā investoriem piedāvātas ar gada kupona likmi 6,5% plus trīs mēnešu EURIBOR.

Emitētās obligācijas plānots iekļaut biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North" ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no emisijas brīža.

Obligāciju emisiju organizēja "Signet Bank".

Jau vēstīts, ka "CleanR grupā" ietilpst 20 uzņēmumu, tostarp sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "CleanR", industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "CleanR Verso"" telpu uzkopšanas uzņēmums SIA "Vizii" un pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Vizii Urban". "CleanR grupa" akcionārs ir Guntars Kokorevičs.

Grupas apgrozījums 2021.gadā bija 53,779 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 4,2% - līdz 5,95 miljoniem eiro.