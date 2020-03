Covid-19: bankas palielina bezkontakta maksājumu limitu kartēm

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā, mazinot tiešos cilvēku savstarpējos kontaktus, saskarsmi ar maksājumu terminālu virsmām, līdz ar to arī kontaktu ar citiem cilvēkiem, sākot no 26. marta bankas paaugstina bezkontakta maksājumu limitu kartēm līdz 50 eiro, informē Finanšu nozaru asociācija.

"Swedbank", "Luminor", "SEB banka", banka "Citadele", "BlueOrange Bank", "Baltic International Bank", "PrivatBank", "Signet Bank", "LPB Bank", "Industra Bank", "Rigensis Bank", kas aptver vairāk nekā 99% no maksājumu karšu tirgus, Finanšu nozares asociācijai apliecināja gatavību, sākot no ceturtdienas, 26. marta, un līdz valdības pasludinātās ārkārtējās situācijas beigām, paaugstināt bezkontakta maksājumu limitu kartēm. Jaunā limita pilnīgai ieviešanai visā valstī var būt nepieciešamas dažas dienas.

Līdzīgs lēmums par limita paaugstināšanu, sākot no pirmdienas, pieņemts Igaunijā un no trešdienas, 25. marta – Lietuvā. Lielbritānijā limits tiek paaugstināts no šī gada 1. aprīļa. Finanšu nozares asociācija aicina arī tās organizācijas, kas bez minētajām bankām, nodrošina Latvijas tirgotājiem karšu pieņemšanu, sekot bankām.

Asociācija paredz, ka šis lēmums Latvijā palielinās bezkontakta karšu norēķinu darījumus vismaz par 10 procentpunktiem un ļaus piemērot bezkontakta norēķinus šobrīd pieaugošajam viena pirkuma grozam, uz iepirkšanās vietu dodoties retāk.

Limits būs spēkā līdz valdības pasludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Lai gan Covid-19 izplatīšanās riski elektroniskajiem maksājumu veidiem ir zemi, salīdzinot ar skaidru naudu, piedāvātais risinājums vēl vairāk mazina saskarsmes nepieciešamību ar maksājumu karšu pieņemšanas termināla PIN bloku, kas iepirkšanās vietās ir viena no visvairāk klientu izmantotajām virsmām.

Banku klienti joprojām var noteikt ierobežojumu bezkontakta maksājumu summai savai maksājumu kartei. To atsevišķu banku gadījumā var izdarīt arī bankas internetbankā. Tāpat būs jāievada PIN, ja tiek pārsniegts noteikts skaits darījumu vai veikto maksājumu kopējais limits. Klienti, kuri piesaistījuši savas maksājumu kartes mobilajām ierīcēm, var izmantot arī bezkontakta maksājumu funkciju savos tālruņos un citās mobilajās ierīcēs maksājumam, kura apmērs pārsniedz 50 eiro.

No šī gada janvāra visiem maksājumu karšu termināliem jeb POS Eiropas Savienībā ir jābūt ar bezkontakta tehnoloģijas funkciju.

Asociācija norāda, ka krāpšanas gadījumu īpatsvars ar bezkontakta karšu norēķiniem līdz šim bijis ļoti zems. Ja nav konstatēta paša klienta nevērīga (piemēram, karte nozaudēta, bet bankai tas ilgstoši netiek paziņots) vai prettiesiska rīcība, krāpšanas radītie zaudējumi klientam tiek kompensēti. Bezkontakta norēķini bez PIN koda ievades nenotiek neierobežoti ilgi; pēc noteikta pirkumu kopapjoma tiek pieprasīta PIN koda ievadīšana. Asociācija pievērš uzmanību, ka, piemēram, sabiedriskajā transportā vai uz ielas, citām personām bez PIN nav iespējams piesavināties naudu no bezkontakta kartes vai mobilās ierīces. Norēķini iespējami, tikai izmantojot finanšu iestādes uzturētu maksājumu termināli.