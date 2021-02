Dānijas Patērētāju ombuds: 'Sun Finance' grupas uzņēmums Dānijā klientiem izsniedzis aizdevumus ar negodīgiem noteikumiem

Finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Sun Finance" grupas uzņēmums "Capitolia" ApS Dānijā laika posmā no 2020. gada 1. jūlija izsniedzis aizdevumus klientiem ar netaisnīgiem līguma nosacījumiem, paziņojis Dānijas Patērētāju ombuds.

Ombuds konstatējis, ka "Capitolia ApS" izsniegto aizdevumu līgumos, kas klientiem piedāvāti, sākot no 2020. gada 1. jūlija, iekļauti netaisnīgi nosacījumi attiecībā uz, piemēram, komisijas maksām un nokavējuma procentiem, tiem pārsniedzot atļautos apmērus. Tā rezultātā ombuds licis nepamatoti iekasēto naudu klientiem atmaksāt, un paziņojis, ka par atsevišķiem pārkāpumiem vērsīsies policijā.

Ombuda pārstāvji uzsver, ka pērnā gada 1. jūlijā stājās spēkā aizliegums patērētājiem izsniegt aizdevumus ar gada procentu likmi virs 35%. "Capitolia" ieviesa komisijas maksu 17% no aizdevuma atlikuma, ja aizņēmēji ik pēc 30 dienām nesniegs "Capitolia" informāciju par savu finanšu situāciju. Tāpat vairāki "Capitolia" līgumos iekļautie punkti ir nepamatoti, tostarp, uzņēmums nedrīkst pieprasīt patērētājiem uzreiz atmaksāt aizdevumus, ja viņi ik mēnesi nenosūta informāciju uzņēmumam par savu finanšu stāvokli; pārtraukt kredīta līgumu un prasīt nekavējoties atmaksāt aizdevumu, ja klienta kredītreitings mainās; kā arī citi.

"Kad stājās spēkā jaunie gada procentu likmes griesti, "Capitolia" ieviesa biznesa modeli, kas paredz no klientiem iekasēt maksu 17% apmērā mēnesī. Tā ir nepamatota maksa, tādēļ "Capitolia" būs jāatmaksā nelegālo maksu atpakaļ klientiem," sacījusi ombuda pārstāve Kristīna Toftegārda Nīlsena, aicinot klientus, kuri aizņēmušies pēc 2020. gada 1. jūlija divās mājaslapās, sazināties ar kompāniju, lai tā atmaksātu nepamatoti iekasēto naudu vai ar to segtu daļu esošā kredīta apmērus.

Reaģējot uz Dānijas Patērētāju ombuda paziņojumu, savstarpējo aizdevumu platforma "Mintos" uz laiku apturējusi jaunu "Sun Finance" Dānijā izsniegtu aizdevumu izvietošanu. "Sun Finance" Dānijā izsniegto aizdevumu pārdošana "Mintos" otrreizējā tirgū nav apturēta.

"Kamēr mēs iegūstam vairāk informācijas, lai varētu pienācīgi izvērtēt šo ziņu ietekmi, mēs no 12. februāra esam nolēmuši pārtraukt jaunu "Sun Finance" Dānijā izsniegtu aizdevumu izvietošanu "Mintos" platformā, lai aizsargātu mūsu investorus," teikts kompānijas paziņojumā.

"Sun Finance" vadītājs Toms Jurjevs platformā "Mintos" skaidrojis: "Mēs esam pārliecināti, ka visi izsniegtie aizdevumi atbilst vietējai likumdošanai. Turklāt mūsu pieeju ir pārskatījuši neatkarīgi eksperti, kuri apstiprināja mūsu biznesa modeļa attiecīgās nianses un to atbilstību vietējai likumdošanai. Gribu vērst uzmanību uz to, ka mēs Patērētāju ombudam sniegsim detalizētu skaidrojumu par savu pieeju un uzņēmējdarbības praksi, kā arī par atbilstību vietējai likumdošanai. Šajā konkrētajā situācijā mēs uzskatām, ka Patērētāju ombuds ir būtiski neatbilstoši komunicējis par pašreizējo situāciju, un ir jābūt iespējai profesionāli atrisināt šo jautājumu. Mēs paredzam, ka tiks rasta sapratne ar Patērētāju ombudu, un uzskatām, ka šis jautājums tiks savlaicīgi atrisināts. Tajā pašā laikā mēs arī saprotam "Mintos" pieņemto lēmumu, lai aizsargātu investorus savā aizdevumu tirgū. Līdz šim mēs esam savlaicīgi seguši norēķinus un pārskaitījuši investoriem pienākošos līdzekļus un turpināsim to darīt."

2019. gada beigās Dānija pieņēma lēmumu ierobežot patēriņa kredītu procentu likmes, jo atsevišķu kompāniju piemērotās procentu likmes sasniedza pat 800%, raksta "Bloomberg". Valdība nolēma ieviest 35% griestus tā saucamajiem ātrajiem kredītiem. Dānijas finanšu regulators uzsvēra, ka aizdevēji nedrīkst aizdot naudu klientiem, kuri tos nevarēs atmaksāt un viņiem jāpārskata procedūras, kā izvērtēt aizņēmēju kredītspēju.

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums "Sun Finance" 2019. gadā strādāja ar 101,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā 2018. gadā, kad grupas apgrozījums bija 36,5 miljoni eiro, liecina 2019. gada auditētie finanšu rezultāti. Savukārt grupas peļņa bija 7,1 miljons eiro pēc nodokļu nomaksas.