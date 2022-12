'Danske Bank' ASV atzīst vainu krāpniecībā; maksās divu miljardu dolāru naudassodu

Dānijas banka "Danske Bank" atzinusi vainu saistībā ar apsūdzībām plaša mēroga naudas atmazgāšanā un ASV maksās divu miljardu dolāru naudassodu, otrdien paziņoja Savienoto Valstu Tieslietu ministrija.

Dānijas banka maldinājusi ASV bankas par tās Igaunijas filiāles nelegāli iegūto līdzekļu legalizēšanas kontroles pasākumiem, lai veicinātu piekļuvi ASV finanšu sistēmai augsta riska klientiem ārpus Igaunijas, tai skaitā Krievijas, norāda ministrija.

""Danske Bank" vainas atzīšana un divu miljardu dolāru naudassods demonstrē, ka Tieslietu ministrija dedzīgi aizsargās ASV finanšu sistēmas integritāti no netīras ārvalstu naudas neatkarīgi no tā, vai tā ir no Krievijas vai citām valstīm," skaidro ģenerālprokurora vietniece Līza Monako.

Pērn banka atzina, ka no 2007. līdz 2015. gadam caur bankas kontiem izplūduši apmēram 200 miljardi eiro, kuru izcelsme ir uzskatāma par aizdomīgu. Liela daļa bija "netīrā" nauda no Krievijas.

Skandāls atklātībā nāca 2018. gadā.

"Danske Bank" Igaunijas filiālei bija ienesīgs bizness ar nerezidentu klientiem, kurus banka pievilināja, apgalvojot, ka viņi caur šo banku var pārskaitīt lielas naudas summas gandrīz bez jebkādas uzraudzības, vēstī ASV Tieslietu ministrija.

"Danske Bank" darbinieki sadarbojās ar šiem klientiem, lai slēptu savu darījumu patieso būtību, tai skaitā izmantojot čaulas uzņēmumus, lai slēptu patiesos īpašniekus, uzsver ministrija.

Ministrija norāda, ka "Danske Bank" Igaunijas filiāle caur ASV bankām nerezidentu klientu uzdevumā apstrādāja 160 miljardus dolāru.