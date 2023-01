Daži akciju indeksi aug, kamēr citi krīt

Akciju cenas pasaules biržās otrdien mainījās dažādos virzienos pēc datu publicēšanas par Ķīnas ekonomikas izaugsmes krasu palēnināšanos 2022.gadā.

Ķīnas ekonomika pērn palielinājās par 3% salīdzinājumā ar 8,1% kāpumu 2021.gadā, tādējādi reģistrēta otra vājākā izaugsme kopš 1976.gada, otrdien ziņoja valsts statistikas birojs.

Ķīnas ekonomiku pērn negatīvi ietekmēja koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi un krīze valsts nekustamo īpašumu sektorā.

Dabasgāzes cenas Eiropā sasniedza zemāko līmeni kopš 2021.gada septembra, mazinoties bažām par tās pieprasījumu neparasti siltajā Eiropas ziemā.

Eiropas investoru noskaņojumu uzlaboja arī tas, ka Vācijas investoru pārliecības līmeni atspoguļojošais ZEW indekss janvārī paaugstinājies līdz 16,9 punktiem salīdzinājumā ar mīnus 23,3 punktiem decembrī, tādējādi reģistrēts 11 mēnešos augstākais līmenis.

"Krietni labvēlīgāka situācija enerģijas tirgos un Vācijas valdības lēmums ierobežot enerģijas cenas veicinājis šo kāpumu," skaidroja ekonomikas izpētes institūts ZEW.

Londonas biržas indekss tomēr kritās par 0,1%, tiešsaistes lielveikala "Ocado" akcijas cenai sarūkot par vairāk nekā 9% pēc 4.ceturkšņa apgrozījuma datu precizēšanas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" saruka par 1,1%, ko sekmēja investīciju bankas "Goldman Sachs" ceturkšņa peļņas samazināšanās par 69% līdz 1,2 miljardiem ASV dolāru, kas savukārt izraisīja tās akcijas cenas krišanos par vairāk nekā 6%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 1,1% līdz 33 910,85 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3990,97 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" pieauga par 0,1% līdz 11 095,11 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,1% līdz 7851,03 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 15 187,07 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7077,16 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 0,4% līdz 80,18 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,7% līdz 85,92 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0822 līdz 1,0794 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2194 līdz 1,2285 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 128,58 līdz 128,13 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,75 līdz 87,85 pensiem par eiro.