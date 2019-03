Deklarāciju bums: iesniegti 405 tūkstoši, jāatmaksā budžetā 3,2 miljoni eiro

Līdz šā gada 13. martam saņemti 405,23 tūkstoši iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, informē Finanšu ministrija.

No 405 tūkstošiem deklarāciju 381 tūkstoti (94% no kopējā apjoma) iedzīvotāji ir iesnieguši caur Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanās sistēmu (EDS), savukārt 24 tūkstošus – papīra formā. Jāatgādina, ka līdz šā gada 3. martam iedzīvotāju bija iesnieguši 147 tūkstošus deklarāciju.

Vērtējot pēc deklarāciju skaita, 369 tūkstošos (91%) gadījumu pārmaksātais iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiks pārskaitīts uz iedzīvotāju kontiem, savukārt 36 tūkstošos gadījumu būs jāveic maksājums uz Valsts kases kontiem. Ņemot vērā kopējās summas, VID būs jāpārskaita iedzīvotājiem 74,3 miljonus eiro, bet iedzīvotājiem valsts budžetā – 3,2 miljoni eiro.

Jāatgādina, ka, ņemot vērā reformu nodokļu sistēmā, šogad var rasties situācijas, kad iedzīvotājiem 2018. gada laikā nodokļi nav tikuši samaksāti pilnā apmērā un ir izveidojusies nodokļa starpība jeb piemaksa, kas ir jāsamaksā.

Finanšu ministrija skaidro, ka pienākums piemaksāt nodokli var rasties šādām iedzīvotāju grupām:

- personām, kuras pagājušajā gadā nav strādājušas pilnu gadu, vai personām, kurām iepriekš nav bijuši ienākumi (piemēram, māmiņas, kas atgriežas darbā, personas, kuras nesen uzsākušas darba gaitas);

- personām, kurām ir vairāki ienākumu avoti (piemēram, papildus darba algai saņem arī autoratlīdzību vai pensiju);

- personām, kuras ir mainījušas darba devēju.

Jāatgādina, ka maksātājam pastāv arī iespēja iesniegt čekus par attaisnotajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka ar šādi radušos IIN pārmaksu varēs segt vai samazināt par attiecīgo taksācijas gadu maksājamo IIN.

Ja iedzīvotājs nebūs iesniedzis deklarāciju, taču viņam būs izveidojies maksājamais nodoklis, VID katru iedzīvotāju informēs, nosūtot vēstuli EDS kontā vai pa pastu uz personas deklarēto dzīves vietas adresi.

Jau vēstīts, ka IIN samaksas termiņš ir 16. jūnijs. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt valsts budžetā trijās reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam. Savukārt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro. Līdz ar to, ja nebūs samaksāti daži centi, nekādas piedziņas darbības no VID puses netiks veiktas.

Vienlaikus VID informē, ka likums noteic par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu aprēķināt nokavējuma naudu – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata (parādam 0,01 eiro nokavējuma nauda par vienu dienu ir 0,000005 eiro). Savukārt nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta, ja nokavējuma naudas summa sasniedz divas piektdaļas no nokavētā pamatparāda.

Tādējādi, ja parāds būs vien pāris centi un samaksa veikta nākamajā gadā, nokavējuma nauda neaprēķināsies, bet, ja parāds būs lielāks, tiks aprēķināta arī nokavējuma nauda.