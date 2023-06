'Delfi Bizness' palūdza robotam paredzēt 'Bitcoin' cenu

Lai gan pēdējos gados kriptovalūtas seko kopējam tirgus noskaņojumam, to cenu kāpumus un kritumus paredzēt nav viegli, un faktiski vienīgais rīks, kas investoriem ir pieejams, lai izteiktu kaut cik reālistiskus minējumus, ir vēsturisko datu analīze. Proti, nākotnes modelēšana, balstoties uz to, kā cena iepriekš ir mainījusies. Tādēļ “Delfi Bizness” mākslīgā intelekta brīvpieejas rīkiem iedeva vēsturiskos datus un prasīja, lai tie paredz “Bitcoin” cenu 2023. gada izskaņā.

Kriptovalūtas radās ar mērķi izveidot no pasaules finanšu sistēmas un tās svārstībām neatkarīgu digitālo valūtu, kuras vērtību noteiks paši tās lietotāji un kas būs kā miera osta laikos, kad globālie tirgi viļņosies. Tomēr, kā var redzēt “Delfi Bizness” raidījuma “Nākotnes kapitāls” portfeļos, šīs cerības nepiepildījās. Laikos, kad vērtība tirgos krītas, arī kriptovalūtu pasaulē sāk rukt entuziasms un krītas gan naudas apjoms, gan pašu kriptovalūtu vērtība.

Tomēr vēsturiski kriptovalūtu tirgos ir periodi, kad šīs monētas, sevišķi “Bitcoin”, ievērojami apsteidz visu pārējo tirgu. Taču jautājums ir: kā to var paredzēt? Apskatot kiptovalūtu entuziastu sociālo tīklu kontus, redzams, ka tiek veiktas dažnedažādas datu analīzes un zīmētas shēmas, kas it kā paredz nākotni. Lieki teikt – pareģojumi pārsvarā nepiepildās, sevišķi brīžos, kad pasaules tirgi nīkuļo un investori ir piesardzīgi ar savu kapitālu.

Taču “Delfi Bizness” nolēma izmēģināt divus mākslīgā intelekta rīkus, lai noskaidrotu, kādu cenu kriptovalūtas zelta standartam “Bitcoin” tie paredz, balstoties uz “Bitcoin” cenām kopš brīža, kad digitālā monēta nonāca tirdzniecībā.

Uzreiz gan jāmin, ka mākslīgā intelekta rīki, kas ir publiski pieejami, nav paredzēti finanšu tirgus analīzei. Tie ir valodas modeļi, kuru mērķis pamatā ir simulēt sarunu. Lai gan lielie pasaules spēlētāji izmanto vai plāno izmantot mākslīgā intelekta risinājumus, tie ir speciāli tam pielāgoti un apmācīti, izmantojot šo uzņēmumu desmitgadēm uzkrātos finanšu darījumu datus. Tādēļ šis eksperiments nav uztverams kā nopietna finanšu tirgus analīze.