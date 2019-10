No 100 Latvijas amatpersonām ar lielākajām parādsaistībām 2018. gadā gandrīz vienu desmito daļu veido Rīgas domē un tās uzņēmumos strādājošie. Šo deviņu cilvēku kopējās parādsaistības ir 2,9 miljoni eiro, liecina portāla "Delfi" aprēķini. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciāli "Delfi" veiktās atlases, parādsaistības virs 400 tūkstošiem eiro 2018. gadā bijušas 23 amatpersonām, savukārt "top 100" tiek noslēgts ar 220 tūkstošiem eiro. Parādi virs viena miljona eiro ir trim amatpersonām.

Rīgu sarakstā pārstāv gan domes darbinieki, gan "Rīgas satiksmes" vadība, gan arī citu uzņēmumu pārstāvji. Jau iepriekš intervijā portālam "Delfi" uz jautājumu, kuriem uzņēmumiem vajadzētu pievērst uzmanību saistībā ar to, ka tajos kaut kas īsti nav kārtībā ar korporatīvo pārvaldību, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs norādīja, ka tie būtu Rīgas domei piederošie uzņēmumi. Nav jau runa tikai par "Rīgas satiksmi", bet arī par "Rīgas namu pārvaldnieku", Rīgas Centrāltirgu, kas jau sen ir sabiedrības redzeslokā, bet nekādas izmaiņas nav tikušas veiktas. Ļoti būtisks ir pašvaldību flangs kopumā.

Rīgas domes un pašvaldības kapitālsabiedrību amatpersonām pieder daļas uzņēmumos, tomēr, pētot to darbības rezultātus, nākas secināt, ka to finanšu rādītāji bieži vien neliecina par ilgtspējīgu darbību, kā arī nesniedz to īpašniekiem ienākumus, piemēram, dividenžu formā. Daži uzņēmumi pat saskārušies ar aizliegumiem, ko uzlicis Valsts ieņēmumu dienests vai tiesa. Tāpat nākas atzīt, ka atsevišķas amatpersonas reizēm visai pavirši attiecas pret deklarācijās sniedzamo informāciju.

Topā ekonomisti

Visaugstāko pozīciju Rīgas amatpersonu parādnieku topā ieņem Ieva Kuzmane, viņa ir pašvaldības galvenā ekonomiste ar parādsaistībām 416 tūkstošu eiro apmērā, bez naudas uzkrājumiem, bez nekustamajiem īpašumiem, pieder vien divas 90. gados ražotas automašīnas. 2018. gadā viņas bruto alga bija 11,6 tūkstoši eiro, kā arī saņemts 1,5 tūkstošu eiro VSAA pabalsts. Kuzmanes valsts amatpersonas deklarācija liecina, ka, uzsākot darbu 2009. gadā par ekonomisti Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, viņas parādsaistības bijušas 150 tūkstoši latu, bet 2012. gadā pieaugušas līdz 300 tūkstošiem latu (427 tūkstoši eiro).