'DelfinGroup' IPO ietvaros piesaistīti vairāk nekā 8 miljoni eiro

Noslēdzies Latvijas finanšu koncerna AS "DelfinGroup" sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) biržā "Nasdaq Riga". Kopumā IPO piedalījās 5 927 investori, starp tiem arī 10 institucionālie investori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Akciju pieprasījums sasniedzis 73% no bāzes piedāvājuma (kur bija piedāvātas līdz 7 300 000 akcijām). IPO ietvaros tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

No Latvijas IPO akcijām parakstījās 1 146 investori uz 1 903 485 akcijām, no Igaunijas – 4 584 investori uz 3 185 381 akcijām, no Lietuvas – 153 investori uz 141 807 akcijām un no citām valstīm – 44 investori uz 88 921 akcijām. Visi investori saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

AS "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš komentē: "Šis bija lielākais IPO Latvijā šogad un otrs lielākais Baltijā gan pēc investoru skaita, gan piesaistītā finansējuma apjoma. Tas uzņēmumam ļaus izpildīt izvirzītos ilgtermiņa mērķus. Privāto investoru interese būtiski pārsniedza mūsu sākotnējās prognozes un, pateicoties tam, AS "DelfinGroup" IPO pēc investoru skaita ir kļuvis par lielāko IPO Latvijas vēsturē. No sākotnējām prognozēm atpalika institucionālo investoru aktivitāte, kas, iespējams, skaidrojama ar vairākiem citiem vērienīgiem darījumiem Baltijas biržās. Jaunie AS "DelfinGroup" akcionāri pirmo atdevi savai investīcijai izjutīs jau šī gada decembrī, kad AS 'DelfinGroup" izmaksās kārtējās ceturkšņa dividendes. Sagaidām, ka kopējās piesaistītās investīcijas uzņēmumam pavisam drīz ļaus veiksmīgi refinansēt esošās saistības uz izdevīgiem nosacījumiem un nākotnē piesaistīt apgrozāmos līdzekļus ar būtiski zemākām procentu likmēm nekā līdz šim, kā arī turpināt audzēt biznesa apjomus un rentabilitāti saskaņā ar uzņēmuma izziņotajiem plāniem."

Ivars Bergmanis, "LHV" institucionālo tirgu vadītājs, pauž: "Tas, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt tik lielu investoru skaitu, nākotnē var nozīmēt arī relatīvi veselīgu akciju likviditāti otrreizējā tirgū. Šī gada rudens šķiet aktīvākais periods Baltijas kapitāla tirgus vēsturē un uzņēmums parakstīšanas periodā konkurēja ar trim citiem publiskiem piedāvājumiem (visi pārējie bija no Igaunijas). Ir vērts uzsvērt faktu, ka 77% no AS "DelfinGroup" investoriem nāca tieši no Igaunijas. Finanšu pratības līmenis Igaunijā viennozīmīgi ir augstākais Baltijā un aktīva investēšana vērtspapīros nav sveša lieta. Šī brīža AS "DelfinGroup" akcionāru skaits būs vairāk nekā trīs reizes kuplāks par līdzšinējo pirmā saraksta akcionāru skaita līderi Latvijā."

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs un uzņēmuma līdzdibinātājs Agris Evertovskis norāda: "Pirms 12 gadiem mēs bijām tikai start-up ar vienu lombardu un vīziju nodrošināt labākus un vieglāk saprotamus finanšu pakalpojumus, kas joprojām ir mūsu DNS. Šodien no uzņēmuma padomes viedokļa mūsu galvenās prioritātes ir palielināt AS "DelfinGroup" vērtību visu akcionāru labā, nodrošinot labāko izaugsmes, riska pārvaldības un ESG stratēģiju."

Pēc skaita "LHV" bankas klienti pārstāvēja 52% no investoriem, Baltijas "Swedbank" klienti – 40%, Baltijas "SEB" klienti – 6%, bet pārējo banku klienti – 2%.

IPO ietvaros investori parakstījās uz 5 319 594 jaunu akciju un kopējais AS "DelfinGroup" akciju skaits pēc IPO sasniegs 45 319 594 akcijas. Vienas akcijas cena bija 1,52 eiro un kopumā tika piesaistīti 8,09 miljoni eiro.

Saņemot "Nasdaq Riga" valdes piekrišanu, AS DelfinGroup akciju tirdzniecība biržā "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā tiks uzsākta 20. oktobrī. AS "DelfinGroup" būs viens no 33 Baltijas un četriem Latvijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā.

AS "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti bija "LHV" banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns". AS "DelfinGroup" ir noslēdzis tirgus uzturētāja līgumu ar AS "LHV Bank" par AS "DelfinGroup" akciju likviditātes nodrošināšanu.

AS "DelfinGroup" ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem "Banknote" un "VIZIA".