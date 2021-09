‘DelfinGroup’ sāk akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā

Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup šā gada 28. septembrī sāk akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) biržā "Nasdaq Riga". Pieteikties uzņēmuma IPO akcijām būs iespējams līdz 11. oktobrim.

Privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem būs iespēja parakstīties kopā uz 7,3 milj. jaunām uzņēmuma akcijām. Uzņēmumam ir iespēja palielināt kopējo akciju piedāvājumu vēl par 1,095 milj. akcijām, tādējādi kopējam emitējamam akciju skaitam publiskajā piedāvājumā sasniedzot 8,395 milj. akcijas. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram: sākot no 1 akcijas.

IPO varēs piedalīties jebkurš privātais investors no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un institucionālie investori no Latvijas un atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī citi institucionālie investori saskaņā ar akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) prospektu.

Ņemot vērā "DelfinGroup" mērķi piesaistīt pēc iespējas plašāku investoru loku, būtiska akciju daļa jau sākotnēji tiks rezervēta tieši privātajiem investoriem – katram investoram ir paredzēts piešķirt iespēju iegādāties līdz 1000 akcijām, bet, parakstoties pirmajās četrās dienās (līdz 1. oktobrim ieskaitot), katram investoram garantēti tiks piešķirta iespēja iegādāties vēl papildus 500 akcijas (katru par 1,52 eiro). Tādējādi katram investoram Baltijas valstīs tiks nodrošināta iespēja parakstīties uz akcijām vismaz par 760-2280 eiro. Visi interesenti varēs pieteikties arī lielākam akciju skaitam. Sākotnēji piesakoties lielākam akciju skaitam, pēc akciju sadales (alokācijas) palielinās iespēja saņemt lielāku kopējo akciju skaitu, jo, ja kopējais pieprasījums parakstīšanās periodā pārsniegs IPO akciju skaitu, katrs privātais investors saņems tikai daļu (proporciju) no pieprasītā akciju skaita.

IPO rezultātā AS "DelfinGroup" plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljoni eiro, ko plānots investēt uzņēmuma tālākā izaugsmē, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.

IPO procesā neviens no pašreizējiem akcionāriem savas akcijas nepārdos.

AS "DelfinGroup" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: "Šis ir nozīmīgs notikums gan AS "DelfinGroup", gan visam Latvijas kapitāla tirgum, jo pēc četru gadu pauzes biržā "Nasdaq Riga" kāds uzņēmums startē ar IPO. Pēdējos 12 gados kopš uzņēmuma izveidošanas esam uzbūvējuši stabili augošu un pelņu nesošu biznesu un izveidojuši ilgtspējīgu korporatīvās pārvaldības modeli, kas ļauj uzņēmumam strādāt un attīstīties ne vien ekonomikas augšupejas, bet arī krīzes periodos. Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju un dažādajiem ierobežojumiem, turpinām attīstīties un kāpināt biznesa apjomus. Tāpēc droši varam solīt potenciālajiem investoriem, ka dalība IPO investoriem dos iespēju piedalīties AS "DelfinGroup" izaugsmes stāstā. Jau kopš 2010. gada katru gadu uzņēmums strādā ar peļņu, regulāri maksājot dividendes saviem akcionāriem. Šo principu – regulāri dalīties peļņā ar akcionāriem – esam nostiprinājuši uzņēmuma dividenžu politikā, kas paredz ceturkšņa dividenžu izmaksu līdz 50% no ceturkšņa peļņas, kā arī papildus tam - gada dividendes."

"Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne: "Patiecoties vairākām veiksmīgām obligāciju emisijām AS DelfinGroup ir labi atpazīstams uzņēmums Baltijas investoriem. Lieliski, ka uzņēmums turpina izaugsmi un ar šo akciju publisko piedāvājumu paver jaunas ieguldījumu iespējas privātajiem un institucionālajiem investoriem."

AS "DelfinGroup" šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem.

AS "DelfinGroup" ir iesniedzis pieteikumu akciju kotācijai "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā, tādējādi uzņēmums būs viens no četriem Latvijas un 33 Baltijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā. AS "DelfinGroup" IPO procesa finanšu konsultanti ir "LHV" banka un zvērinātu advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns". AS DelfinGroup ir arī noslēdzis līgumu ar "LHV Bank" par akciju likviditātes nodrošināšanu.