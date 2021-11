Divdesmitkārtīgi palielināts 'Valmieras stikla šķiedras' pamatkapitāls

Pirmdien, 22. novembrī, palielināts AS "Valmieras stikla šķiedra" pamatkapitāls, liecina "Lursoft" Klientu portfeļa paziņojums. Kopš š.g. 10. septembra tas bija 2,39 miljoni eiro, bet pirmdien palielināts līdz 48,35 miljoniem eiro.

Kopš 2014. gada maija līdz pat šī gada 10. septembrim uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 33,46 miljoni eiro.

AS "Valmieras stikla šķiedra" 2020. gadā apgrozīja 83,21 miljonu eiro, gadu noslēdzot ar 3,48 miljonu eiro zaudējumiem. Ar zaudējumiem uzņēmums strādājis pēdējos trīs gadus.

"Valmieras stikla šķiedras" konsolidētais apgrozījums 2020. gadā bija 95,84 miljoni eiro, bet peļņa - 6,9 miljoni eiro.

2020. gadā AS "Valmieras stikla šķiedra" eksportēja saražotos produktus uz 51 pasaules valsti, eksporta apjomam veidojot 96%. Lielākā daļa jeb 73% no AS "Valmieras stikla šķiedra" produkcijas realizēti Eiropas Savienības valstīs, kas tagad ir uzņēmuma lielākais eksporta tirgus. Uz Ziemeļameriku eksportēti 10%, uz NVS valstīm – 2%.

Lai gan 2020. gadā "Valmieras stikla šķiedrai" nācās strādāt mainīgos tirgus apstākļos, neskatoties uz saspringto finansiālo situāciju, 2020. gada pirmais ceturksnis rentabilitātes ziņā bijis viens no labākajiem "Valmieras stikla šķiedras" vēsturē.