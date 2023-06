Eiro vērtība pieaug pēc ECB procentlikmju palielināšanas

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien mainījās dažādos virzienos, bet eiro vērtība pieauga pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmuma paaugstināt galveno bāzes procentlikmi par 0,25 procentpunktiem līdz 4%.

ECB padome norādīja, ka "inflācija ir samazinājusies, bet paredzams, ka tā joprojām pārlieku ilgi saglabāsies pārāk augsta". ECB prezidente Kristīne Lagarda preses konferencē pēc padomes sēdes uzsvēra, ka cīņa, lai mazinātu inflāciju, vēl nav galā, tāpēc gaidāms, ka ECB turpinās paaugstināt procentlikmes.

"Interesantākas ir ECB jaunās prognozes un padomi, kuru vispārējais vēstījums ir tāds, ka [ECB] politikas noteicēju darbs vēl nav paveikts," sacīja "Capital Economics" galvenā eirozonas ekonomista vietnieks Džeks Alens-Reinoldss.

Lai gan gada inflācija eirozonā ir samazinājusies līdz 6,1% maijā, tā vēl arvien vairāk nekā trīskārt parsniedz ECB noteikto 2% mērķa rādītāju.

Pēc ECB paziņojuma par procentlikmju palielināšanu akciju cenas eirozonas biržās samazinājās, bet Londonas biržā tās pieauga.

Galvenie ASV biržu indeksi pieauga par vairāk nekā 1% dienu pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) iepauzēja procentlikmju paaugstināšanu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pieauga līdz divu mēnešu augstākajam līmenim, samazinoties piegādēm no Norvēģijas, kur tiek novērstas tehniskas problēmas gāzes infrastruktūrā, kā arī veikta tās apkope.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,3% līdz 34 408,06 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 4425,84 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,2% līdz 13 782,82 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7628,26 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,1% līdz 16 290,12 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 7290,91 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 3,4% līdz 70,62 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,4% līdz 75,67 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 7,39% līdz 41,15 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0830 līdz 1,0951 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2664 līdz 1,2784 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 140,09 līdz 140,27 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,52 līdz 85,63 pensiem par eiro.