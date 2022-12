Eiropā akciju cenas kāpj, Volstrītā krīt

Akciju cenas Eiropas un Āzijas biržās otrdien pieauga, bet Volstrītā pārsvarā kritās pēc Ķīnas paziņojuma par Covid-19 karantīnas atcelšanu ieceļotājiem, kas vairoja cerības uz pasaules otrās lielākās ekonomikas atkopšanos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ķīna ir atteikusies no stingrajiem Covid-19 ierobežojumiem, lai gan valstī pieaug infekcijas gadījumu skaits. Šie ierobežojumi bija kaitējuši ekonomikai un izraisījuši valsts mēroga protestus.

"Tirgū ir neliela rosība, jo Ķīna spērusi vēl vienu soli, lai distancētos no ekonomiski kaitīgās nulles kovida politikas," sacīja "Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs.

Naftas cenas pārsvarā pieauga pēc minētā Ķīnas paziņojuma un Krievijas lēmuma no februāra aizliegt naftas pārdošanu valstīm un uzņēmumiem, kas ievēro Rietumu noteiktos cenas griestus Krievijas naftai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,1% līdz 33 241,56 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,4% līdz 3829,25 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,4% līdz 10 353,23 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien nemainījās, jo birža bija slēgta, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 13 995,10 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,7% līdz 6550,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par mazāk nekā 0,1% līdz 79,53 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,5% līdz 84,33 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0637 līdz 1,0644 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2062 līdz 1,2030 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 132,88 līdz 133,44 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,11 līdz 88,44 pensiem par eiro.